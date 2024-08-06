菲律賓就仁愛礁主權爭議和中國達成臨時性協議後，近來依然動作頻頻，除了與美國在南海舉行軍演，上周五更和日本在南海首次舉行聯合軍事演習，向準同盟關係又向前邁進了一大步，劍指中國的涵意不言而喻。

說起日菲關係，過去數十年雖然不差，可好也好不到哪裏去。兩國加強在軍事領域的合作，很大程度上和美國的誘壓有關。近年美國政府持續推進印太戰略，號召盟國一起遏華。日本和菲律賓由於跟中國皆有領海主權糾紛，也就一拍即合，銳意要把東海、南海爭端串連起來，協同分解來自中國的壓力。兩國海洋安全合作由此得以快速發展。

然而，《日本國憲法》第9條規定日本「放棄為了侵略而進行的戰爭」，即禁止為發動戰爭成立軍隊，如果菲律賓和中國在南海發生衝突和遭到軍事攻擊，日本最多只能提供武器援助。菲律賓指望日本全力協防是期望過高了。

國家之間發展友好關係，需要有「三腳櫈」支撐才能穩定和持續，當中除了政治領域的互信，經濟和民間兩大領域的往來互動也很重要。目前日菲關係發展勢頭良好，但這只是建諸於針對中國的共同目標上，雙方在經貿、民眾交流方面仍然相當薄弱，尤其是日本人一向排外，對菲律賓人抱持鄙夷態度，嚴重阻礙了兩國關係發展。

更甚的是，菲律賓的外交政策有一個特點，就是沒有固定的戰略方針，經常反覆無常。新總統一上台，往往會推翻上任總統的外交政策。而根據菲律賓法例規定，總統只可以擔任一屆，任期6年。菲律賓現任總統小馬可斯是在2022年出任總統，如今已經過了兩年，再過幾年新總統隨時又投回中國懷抱。對於日菲友好能維持多久，我頗有懷疑。