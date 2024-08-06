中東現時戰雲密布。哈馬斯及黎巴嫩真主黨先後有高層遇襲喪生，伊朗和真主黨威脅報復以色列，中東地區戰爭一觸即發。然而，如何報復？幾時攻擊？此刻眾說紛紜，消息滿天飛。不過，從種種迹象看，美國應該不敢怠慢。

伊朗官員曾向美媒放風，指今趟報復將「快速且嚴厲」，並且不會像4月那次先通知各國外交官，讓以色列和美國有時間準備。如此事先張揚，是想虛張聲勢亂對方軍心？抑或營造「風暴來時必定風平浪靜」的景象？一直以來，「伊朗式報復」予人的印象，就係有限度以牙還牙，點到即止，莫非為出一口烏氣，更為對方留點餘地，大有俗語所云「今日留一線，他日好相見」的哲理。

然而，美國今趟似乎不大相信甚麼「伊朗式報復」，皆因中東戰事已非其可以控制。呢，拜登上周六被問及伊朗會否停戰時，佢如此回應：「我希望是這樣，但我不知道」。

拜登儘管老態龍鍾，可是腦筋仍清醒得很，之前有指以色列總理內塔尼亞胡稱，以國正推進與哈馬斯的停火協議談判，並快將派代表團恢復談判時，拜登直斥：「別再對我胡說八道！」顯然，以哈會談多次的「狼來了」已令拜登看清內塔尼亞胡的真面目！拜登今次呢團怒火，肯定谷咗好鬼耐，今一吐為快！

英媒亦引述以國高官報道，稱拜登仍尋求連任總統時，嘗試要求內塔尼亞胡回應伊朗攻擊時，唔好過於嚴厲。不過，拜登上月放棄連任後，內氏就當拜登透明，恐會更放膽打擊伊朗！美國為防伊朗和以國火力升級，已調派更多可擊落彈道導彈嘅巡洋艦和驅逐艦到中東及歐洲等，希望能促使伊朗克制！