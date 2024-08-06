港隊在巴黎奧運繼江旻憓於個人重劍項目奪金後，張家朗於花劍個人賽再奪一金，劍擊港隊連取兩金，加上何詩蓓於200米、100米自由泳連摘兩銅，港隊至今累計進帳兩金兩銅，香港運動員成績亮麗閃耀巴黎。

根據國際劍擊聯會（FIE）最新排名，香港運動員佔據兩個單項排名世界第一。江旻憓以總分262分保持世界一姐地位，張家朗以252分重返男子世界第一。

香港的劍擊之城是如何煉成的？香港人口僅700多萬，卻能持續出現世界一流劍手，站穩世界頂尖隊伍之位。首先歸功於香港近年大力推廣體育事業，並確定「五化」政策，即精英化、專業化、盛事化、產業化和普及化，並在前幾項取得顯著成效。民間大力推動也非常重要，全港習劍人數估計多達兩萬人，主要來自大中小學校隊及香港劍擊總會旗下近50間私人劍校。

此外，香港投入資源聘請外教重點培訓精英運動員，江旻憓的羅馬尼亞教練和張家朗的法國教練都是劍擊界名宿，無論在技術、心理輔導方面都給予運動員極大支持。香港劍擊隊亦非常重視海外交流，運動員每年到海外參加7、8個比賽，包括劍擊世錦賽、亞錦賽和世界盃，教練會在賽事之間安排為期兩周至一個月的海外集訓，每年至少4次，讓運動員適應時差和累積國際經驗。成功的經驗也可協助其他體育運動發展。

事實上，體育運動是凝聚人心的極佳載體，每年奧運都掀起民間運動熱潮，特區政府應抓緊機會，進一步做好體育普及化工作，乘着奧運熱潮創造全民運動的氛圍。

其中，政府應進一步加強體育普及化，包括透過更完善的體育培訓支援機制，加強校園體育推廣，強化青年的抗逆和團隊精神，並於不同運動項目建立晉升梯隊；同時加大力度推動盛事化，吸引更多具國際水平的賽事在港落戶，讓本港運動員有更多「主場」作賽機會，提高競賽水平；推動體育發展產業化，盡快公布體育產業化研究報告，落實體育產業的可持續發展，及建立完整體育產業鏈和體旅發展配套。

香港正在準備建設更多體育館和運動場，去年《施政報告》提到會提供設有劍擊訓練及比賽設備的體育館，期望2025年可落成。2025年粵港澳也將承辦第15屆全運會，政府應把握機會，舉辦更多大型運動會及國際賽事，推動體育文化產業和體育經濟。

借力主辦體育盛事「拚經濟」成為不少國家及地區用來恢復經濟的好招數。香港一直以來在「盛事化」上做得不錯，現在要做的是在固有基礎上進一步提升，並研究將文化及旅遊等元素注入體育盛事，發展運動旅遊。即將落成的啟德體育園，亦可成為一個平台，為本港體育發展創造更多可能性，為推動「五化」發展的每一個環節帶來更實質幫助，推動香港成為國際體育盛事之都。