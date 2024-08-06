正論：青年為公屋躺平　皆因上流無門路

有負責房屋政策的高官曾表示，年紀輕輕排公屋是阻礙甚至扭曲自己的人生發展，希望透過資助出售房屋改變這觀念，協助青年置業上流。然而，本港房屋和土地供不應求已是個不爭的事實，部分家庭甚至無奈住「劏房」，這些「屈室求存」的劏房衍生許多社會問題，令社會怨氣矛盾日漸加劇。

政府要協助青年置業上流，無奈又是雷聲大雨點小，根據2014至2023年間資助出售房屋數字，每次都會出現超額認購情況，其中居屋曾最高出現62.2倍的超額認購，可見基層市民對住屋需求是如何迫切渴求；政府要透過資助出售房屋協助青年置業上流，不要說提質，連提量也說不上，又怎可怪年輕人「扭曲自己的人生發展」，也趕着輪候公屋，甚至有人為等公屋而「減薪躺平」？

房屋局早前表示，根據2022年統計調查結果，30歲以下公屋非長者一人申請為3.8萬多宗，當中一半具有大專或以上學歷。換言之，有約1.9萬人為大專或以上學歷，何以具高學歷都爭着輪候公屋？這是個值得深究的問題，若然社會經濟好，容易「搵食」，試問怎會有如此多高學歷年輕人要排公屋？年輕而高學歷者所以要同長者爭住公屋，很大程度是覺得向上流動的機會小，買樓連首期也負擔不起，即使有又怕自己打的不是政府工，不是「鐵飯碗」，萬一公司裁員被炒怎供樓？是以倒不如申請了公屋再打算。

公屋聯會總幹事表示，有部分人在讀書時或剛畢業已經申請公屋，但其後投身工作及隨年資獲升職加薪，收入及資產有可能超出申請門檻，故成功獲配公屋的機會不大。他不認為年輕人申請公屋「躺平」屬主流，他們要在申請期內保持收入不超出限額並非易事，房委會定期抽查輪候5年或以上仍未上樓的申請人，超出入息限額會被取消資格，相信30歲以下申請者數目將逐步減少。他認為，當局應探討調整公營房屋中出租及出售比例，例如增加資助出售的比例，讓年輕人有更多機會自置居所。旨哉斯言！問題是政府能否從善如流，政策務實些，不要光說不練，加快建多些有質量的自置居所，讓適合條件的年輕人不要每次申請時因「爭崩頭」而失望。

此外，亦有立法會議員表示，最年輕獲編配公屋的非長者一人申請的平均年齡為47歲至52歲，如果年輕人年滿18歲就輪候公屋，要輪候最少29年；嘩！這豈不是「少年子弟公屋老」？即使未老，等得到入住都已是接近50歲的阿叔，亦即孔子所講的「五十而知天命」，真係情何以堪？再說，加上有入息及資產限額，認為年輕人申請輪候公屋「此路不通」，現時年輕人輪候公屋的趨勢有所減少。

此外，當局放寬資助出售單位按揭貸款保證的安排，包括延長二手市場最長30年按揭貸款保證期至50年，加上樓價下跌，相信有助年輕人向上流動。之不過，樓價即使下跌，亦非一般剛出來社會做事的年輕人可以買得起。長遠之計，在於政府覓地多建資助出售房屋，切勿一味派定心丸廢噏香港機遇處處，卻無視年輕人苦無「立錐之地」！