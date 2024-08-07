正論：上流無望多煩憂　打工為了去外遊

香港人可能是全世界最熱衷旅遊的一群！調查顯示，僅今年上半年已有94.4%受訪者至少出境旅遊一次，44.1%更至少出境旅遊3次或以上。另外，97.7%受訪者計劃今年下半年出境旅遊最少一次或以上，當中有近40%計劃出境旅行3次或以上。旅遊除了可以增廣見聞，放鬆心情，其實也是一種逃避，逃避香港的逼人壓力，逃避難以上流的無力感！

是次調查反映，香港人一年去幾次旅行已成為常事，而且更樂於花費，近六成人表示會比去年花費更多金錢於旅遊上。今年上半年港人的出境旅遊地區，仍以「中國內地、澳門或台灣」為最多，佔45.4%，但隨着機票價格下跌，也有更多受訪者計劃今年下半年到亞洲以外的目的地旅遊。事實上，早在2017年已有國際調查指出，香港是亞洲區內人均出境旅遊次數最多的地區，每年每人平均達到11.4次。在疫後復常逾一年後的今天，香港人熱衷外遊「故態復萌」，甚至出現報復式出遊，絕對不足為奇。

旅遊好處甚多，可以欣賞風光，品嘗美食，也可以開闊眼界，令人心情開朗。但港人一年去多次甚至十多次旅行，更深層原因，恐怕與生活逼人，壓力山大，年輕人上流無望脫不了關係。過去香港人有所謂「三仔主義」，即車仔、屋仔、老婆仔，置業也成為不少人畢生追求的目標。但本港經濟結構在千禧年代開始有很大轉變，樓價急升，要買屋仔已不是易事。數據顯示，2001年至2021年期間，本港青年的每月收入平均上升兩三成，期間樓價飆升近四倍，人工收入追不上樓價升幅。儘管樓價在過去3年反覆回落，甚至倒流至7年前水平，但仍然連續14年成為樓價最難負擔的城市，港人要不吃不喝16.7年才能付清樓價。

數年前有富二代「勸喻」年輕人「去少幾次日本」儲首期上車，被譏為不知民間疾苦。正如有不少調查反映，年輕人之所以寧願花錢外遊也不置業，是不能也，非不為也。畢竟有「父蔭」者只佔少數，現實是九成以上年輕人都來自基層或小康家庭，他們如何努力工作，工資也追不上高不可攀的樓價，倒不如在力所能及之下，多去幾次日本旅遊，起碼買到開心。

最近年輕人「躺平」輪候公屋成為熱話，高官批評這種思維要不得，認為「買樓做業主也是一種成就」。有頭髮誰人想做瘌痢，如果買樓做業主這麼容易達到，公屋非長者一人申請的宗數也不會長期高踞不下，年輕人也不會急於年滿18歲即申請公屋。現今一代打工不再為了置業，而是為了旅行，其實也是一種無奈選擇。高官一味擺出高高在上的說教姿態，絲毫不理解今日社會困局，難怪施政離地，跟年輕人的鴻溝愈來愈大。

反觀新加坡，李光耀時代便致力推動組屋政策，皆因執政者明白「有恒產者有恒心」的道理。時至今日，星洲居者有其屋，從社會穩定到經濟發展都優於香港。香港年輕人對前景感到無力，試問除了旅遊，又有甚麼事情可以盡在自己掌握？