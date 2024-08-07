伊朗還是不願戰，即使以色列的挑釁屢次傷害伊朗的力量與顏面，仍堅持不願發起新的中東大戰。被迫向以色列還擊，仍說不願地區衝突升級。

一是戰爭破壞發展。自1979年宗教革命，美國的圍堵，使伊朗年年不是大仗便是小仗，還有種種制裁，沒法有安全的環境進行建設，民生受損。不戰便是為了爭取發展的時間，也為增強力量防範美國更嚴厲的攻擊與制裁，防止美國發起顏色革命，保護宗教革命的成果和促進國內各方和區內各國的和平發展。伊朗同時要發展核武，作為對美國和以色列的最後鎮懾力量，一如北韓的成功。

美國與以色列是不容伊朗按現時的方向發展，今天不戰不代表明天不戰。但今天不戰，卻可積累更大的實力對抗明天的戰爭，伊朗的忍辱負重，意義更勝於中國的韜光養晦，後者開始時竟然以為世界不會再有大戰。

二是伊斯蘭教在中東已因歷史因素和美國介入，分成遜尼與什葉兩派，世仇與現時的利益衝突使阿拉伯和伊斯蘭教嚴重分歧，正好被美國分而治之，替以色列增強防衞力量，甚至以戰爭來打擊任何不利美國利益，或反對美國重劃中東國界的陰謀。中國協助伊朗與沙特代表的伊斯蘭教兩大派系的和解，意義不僅在於聯手抗以色列，打破美國替以色列在中東建立聯盟的企圖，更帶來西方帝國主義佔據中東以來首次的區域和解、合作，帶來復興的機會。伊朗不戰，可逐步爭取沙特的合作，消除疑惑，也免得沙特在戰爭裏要在伊朗與美以之間，向哪方靠攏的艱難決定。伊朗是希望假以時日，可促成中東的大和解、大聯盟。當然，美以必然反對，必然破壞，但堅持不戰多久，便有多久時間着力和解，和解愈深，美以再難在中東掀起衝突與戰爭，這是不戰為了未來止戰。

但是，以色列亦明白這樣的發展對它的危機，此所以加強殖民主義，壓迫巴勒斯坦人民，對哈馬斯的反擊便不惜公開進行種族清洗。對伊朗挑釁，目的是盡快挑起大戰，在中東製造動亂，把美國拉進來，企圖進行另一場中東大戰。

伊朗的對策便是讓地方武裝與以色列作代理人之戰，把戰爭局限於以色列與巴勒斯坦，公開不參戰，但支持地方武裝來消耗以色列，既解除伊朗不戰的壓力，也打擊以色列和美國，用人民戰爭將美以消耗死。