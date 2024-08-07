事實上，今年4月以色列轟炸伊朗駐敍利亞大使館事件，對伊朗的主權挑戰、侵犯、傷害，比今次哈馬斯領袖哈尼亞在德黑蘭被暗殺要大得多、嚴重得多，但伊朗的反應要更強烈，伊朗最高精神領袖、舉國上下都發出「不惜開戰」的怒吼，然而遲遲不見行動方案，反倒是以色列和美國立刻部署準備和伊朗全面開戰。

他們宣稱，以色列正處於最高戒備，以美國為首、包括英國和阿拉伯盟國的國際聯盟，準備協助以色列阻止和攔截可能來自多方的襲擊。以色列總理內塔尼亞胡在內閣會議上表示，正在以強大力量打擊伊朗的每一個分支，準備好應對任何情況，無論是進攻還是防禦。在目前的世界輿論戰中，以色列正以哀兵自居，把自己扮成這次事件的受害者。內塔尼亞胡說，以色列將對伊朗的任何侵略行動作出回應，會讓敵人付出慘痛代價。

戰爭未打，輿論先行。在暗殺事件震驚世界，在伊朗猶豫不決、空有表態之下，在美以方面排兵布陣、防範伊朗大舉進攻的造勢下，在德黑蘭拒絕美國等國家斡旋下，伊朗成了「好戰」、「侵略」、「不知好歹」的一方。德黑蘭現在的處境十分糟糕，比今年4月的處境更糟糕。上次大使館被炸，明知報復無用還是報復了，今次暗殺事件就不能不硬着頭皮也要報復，難的是如果報復不升級，會被國際社會看輕，會被什葉派兄弟恥笑；若報復升級，又實在沒把握能教訓以色列報仇雪恨，弄不好還會令自己付出更慘痛的代價。

德黑蘭的困難處境，美國看得清楚，美國副國家安全顧問芬納日前表示，美國正評估伊朗的可能行動，並多方面作出部署，展開秘密外交活動。就在這時，美國中央司令部司令庫里拉訪問約旦之後，約旦外長旋即訪問了德黑蘭，和德黑蘭談談怎麼防止緊張局勢升溫。不要忘記，4月的報復中，約旦幫着以色列攔截伊朗導彈、無人機，擔任「關鍵角色」，今次也會對德黑蘭有威懾力。