都說美國經濟表面上一片繁華，其實只是虛火。美國股市周一早盤急瀉過千點，同時失業率升至近3年來高位，為經濟衰退敲響警號。有投行估計，聯儲局可能在9月舉行的議息會議前緊急減息。是耶非耶，很快就會知曉，惟美國外強中乾，一味靠印鈔和舉債度日，如此超級強國，根本不可能維持多久。

美國減息看似板上釘釘的事，但實際上聯儲局顧慮重重，減息後美元隨時強勢不保，美債亦會因為吸引力降低而加速被拋售，若能撐多一時，肯定想撐多一時。但矛盾的是，現時聯邦國債已達到35萬億美元的天文數字，單是支付每年利息已要花費過萬億美元，較每年約9,000億美元的國防預算更加巨大。若不減息，恐怕聯邦政府更難喘氣，私人投資亦會因為息口過高而縮減，令經濟衰退加快。美國靠金融霸權、美元霸權、軍事霸權蝦蝦霸霸久矣，成也國債，敗也國債，苦日子現在還是開始而已。

最要命的是，美國還以為自己是昔日的美國，以為用制裁打壓的伎倆，就可將競爭對手肢解或擊退，就像當年蘇聯解體、日本陷入迷失30年一樣，中國也會輕易被幹掉。殊不知中國比任何國家都要聰明、都要有實力，美國既無法脫鈎斷鏈，更無法擊倒中國，完全是束手無策。

與此同時，美國指揮大棒愈來愈失靈，盟友看似響應制裁打壓中國，實則各唱各的調。君不見，因美國施壓而退出「一帶一路」的意大利，總理梅洛妮最近訪華，便是為了重啟跟中國的經貿合作，致力修補關係；更不必說，法、德兩大歐盟領頭羊，無法放棄中國龐大市場，久不久便要「拉大隊」去中國求生意。美國霸權日薄西山，從經濟瀕臨衰退，到國際號召力大減，已是明證。