以預言聞名的「印度神童」阿南德來台訪問，不僅各大媒體競相報道，還有資深媒體主播特地安排時段獨家專訪，讓他預測台灣未來可能發生的局面。無獨有偶，賴清德在「麟洋配」勇奪羽毛球金牌後，也自爆早已「夜觀天象」，得知會獲勝。

阿南德過往曾被媒體炒作，聲稱他精準預言新冠疫情，以及地震與戰爭等天災人禍；然而仔細檢視他的影片內容就可得知，他的說法幾乎都是模棱兩可、語意含糊，而且多次宣稱將發生「大事」的時段，到最後都是以區域性的小事件湊數。儘管他自認自己預言的準確度高達80%，但實際上他的所謂預言並不比路邊算命師高明到哪裏去。台灣便有命理師直接嗆阿南德今年預言台灣三次災禍，結果一次都沒有，認為他來台灣只有一個目的，就是來賺錢。

而賴清德身為領袖，不能免俗地去蹭奧運金牌也就算了，居然還在與李洋通話中，透露不久前的音樂會上，李洋的父親就坐在他身邊，當時自己「夜觀天象」，看見月亮破烏雲，就告訴李父說這代表突破與希望，「冠軍沒問題了」，果然一語中的。堂堂一個領導人，卻落得和網紅一樣，試圖靠着怪力亂神來為自己圖利，真是令人不勝唏噓，若賴清德真認為自己如此通靈，要不要先告訴大家這次奧運結果如何？

而阿南德公然說出「明年3月後世界局勢可能對台灣產生不利影響」，甚至說「即便台灣的領土被佔領，台灣人的靈魂永遠存在」，這種毫無根據的公然唱衰台灣，按照民進黨政府對付中天電視的標準，難道不該先罰他300萬元嗎？賴清德或許會用激勵士氣為自己辯解，阿南德也可說自己悲天憫人，但這兩個人能在台灣受吹捧，不恰恰說明台灣正在向下沉淪，成為傳說中的鬼島嗎？