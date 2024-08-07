美國之所以被稱為全球最大軍事國，最重要的標誌之一，是它在世界各地遍布軍事基地，一有戰事可以在短時間內抵達戰場。相比之下，中國僅在非洲的吉布提有一個後勤補給基地，充其量只是亞洲軍事大國。在這一大背景之下，阻止中國在海外增設軍事基地，便成為美國的重點工作，近來美國軍方和輿論就不斷炒作中國進駐柬埔寨雲壤海軍基地。

中國和柬埔寨均否認有關消息，但北京近年援助雲壤海軍基地升級港口內的設施，卻是不爭的事實。從地緣角度來看，雲壤基地確實具有重要的戰略價值。如果中國能與柬埔寨合作，令這裏成為中國海軍一個停靠點，在發生戰事時將可支持燃料補給，有利中國在亞洲區內軍事部署。事實上，中國大部分海上貨輪都要經過馬六甲海峽，美國一旦和中國發生戰爭，很有可能封鎖馬六甲海峽向中國施壓。雲壤基地距離馬六甲只有一千餘公里，若柬埔寨政府允許中國租用該基地，甚至成為中國的第二個海外基地，將讓中國在應對馬六甲困局上有更大的主動性，並進一步提高在東南亞地區的影響力。

這是因為雲壤基地同時毗鄰南海，近年美國不斷在南海興風作浪，挑動菲律賓對抗中國，意圖在南海問題上給中國帶來麻煩。中國若能以雲壤基地為依託，便可以形成左右包圍菲律賓的格局，踏出反制美菲重要的一步。

但北京也要小心顧及東盟的反應。柬埔寨和泰國有領土爭議，甚至發生過衝突。中國在柬埔寨投放軍事力量，難免予人有偏袒柬埔寨之感。而其他東盟成員國大多不主張在中美之間選邊站，亦會對中國和柬埔寨加強合作感到不安，這是北京不願看到的，需要花更多精力解說以釋除東盟疑慮。