美國前總統「狂人」特朗普被看好可以回朝執政，除了台灣的民進黨賴清德及烏克蘭總統澤連斯基，最心慌的領導人相信就是菲律賓總統小馬可斯。

小馬可斯在上台初期曾向中國示好，並於去年初訪華獲高規格接待，與中方簽署多份合作協議及同意和平處理南海主權爭端。但之後他為了迎合美國的反華戰略和塑造自己成為國家民族英雄的形象，改行比前總統阿基諾三世更為親美反中的政策，多次在南海與中方發生衝突，又與美、日等國頻頻舉行聯合軍演，早前更批准美方在菲部署中程導彈，加劇區內軍事競賽，令南海陷於戰爭邊緣。

不過，南海局勢早前突然降溫。中方宣布跟菲方達成臨時安排，容許菲方在預先通報及批准下，向在仁愛礁「坐灘」多年的軍艦人員提供補給。雖然菲方其後質疑中方曲解臨時安排內容，否認曾答應須取得中方許可才能進行補給，但事實上首次經協調的補給行動已於日前完成，期間未有發生衝突。

菲方忽然腳軟，無疑是與美國總統選舉逼近有關。特朗普過去有關台灣問題與俄烏戰事的言論，包括距離美國太遠，離敵人（中國、俄羅斯）則太近，美軍難以有效防守；兩地的政府和民眾有責任做好自身防衞，不應指望美國大兵和納稅人提供協助等，其實全部都適用於菲律賓。

翻查資料，特朗普自卸任總統後，幾乎沒有直接談論過菲律賓的防衞問題，對南海爭議亦只是被記者問到才敷衍回應，好像完全事不關己，己不勞心。摸不清「老闆」對自己的態度，以至完全不獲對方重視關注，往往才最令人感到不安。至於是否撤走中程導彈的問題，也輪不到菲方決定，一切都要等到選舉完結，知道誰是「老闆」才有定案。