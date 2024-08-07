縱使中國一次又一次斥責美國並非南海域內國家，但美國從不理會，繼續在南海攪局。上周，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀到了菲律賓，親自向菲總統小馬可斯宣布，會向菲律賓提供總值5億美元（約39億港元）的軍事資金，讓菲國提升及改善海軍裝備和美軍駐地設施等。大錢將到手，菲律賓同期又搞事，其賴死不走的巡邏船與多艘漁船聚集仙賓礁，南海又再鬧哄哄。

美國向菲律賓送錢不是第一次，妙的是它含糊其詞說「改善海軍裝備」，是指菲律賓海軍對抗中國海警及中國艦艇的能力？還是有關部署中程導彈的準備呢？值得關注。

不要以為這是美國慷慨，不管菲律賓提升的裝備及設施是甚麼，筆者可以斷言，這筆錢最終必會回到美國。事實上，這筆錢只是由美國國防部的帳上先支到菲律賓，然後返回美國，但轉移去了軍火及軍備商手上。好一招一石二鳥，菲律賓提升了軍備，美國軍火商又得利噬肥。

如上所說，美國擲錢給菲律賓並不是新鮮事，只是這次出手闊綽太多。早在小馬可斯2022年6月上台之後，同年11月，美國已透過與菲律賓的所謂「加強國防合作協議」，向其提供了6,650萬美元資金，折合約5億港元，那時說的也是改善美軍駐地的設施。今次提供的資金大增數倍，讓小馬可斯樂得合不攏嘴。美方還向他放了個誘惑彈，上述資金在美國獲國會兩黨議員強力支持，如果菲律賓展現了對資金的消化能力，明年的資金有機會翻倍，即明年或可增至10億美元甚至更多！美國的紅蘿蔔如此甘甜，菲律賓當然識做。

可能有人質疑，5億美元添置軍備，錢不多吧？這筆錢放在美國尤其是美國軍方，有可能一點水花也激不起，但若投放在菲律賓，則無異於一筆巨款。翻查菲律賓的軍費開支，小馬可斯出任總統以來，已揚言要對抗中方在南海的行動，菲國防部當年的國防預算金額修訂至42億美元，較2022年的支出增加9%；另一組數據是，菲律賓政府近年提出5年更新軍備計劃，5年也只有50億美元。因此，美國擲出的5億美元實在不少。而且這筆錢很及時，讓小馬可斯在任期第3年時就能拿到手，雖然他的任期只有一屆6年，但也能讓菲國人看到他的吸金能力。

美國給了錢，當然有指示，也必然有要求；他們不公布，但一言一行卻會洩密。剛過去的周日，中國海警局深夜發稿，指上周六（3日）以來，菲律賓漁業與水產資源局巡邏艇和多艘漁船，先後聚集在非法滯留仙賓礁的菲海警船附近海域活動，中國海警全程依法跟監、有效管控。吃人嘴軟的菲律賓忽然把南海紛爭移向仙賓礁，似乎是明知在仁愛礁的活動受制於中菲臨時安排，要證明自己存在，當然要另點火頭。