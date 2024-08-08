娛圈單打：速食小鮮肉　天后大報復

韓劇《她很漂亮》女星黃靜茵今年3月驚爆婚變，喺社交網大數高爾夫球手兼企業家老公李英敦出軌，其後更貼出小三照片公開「處決」，怎料竟然點錯相，搞到要向受害女子道歉。當時外界已質疑其精神狀況出問題，估不到上月她又公開新戀情，與小7歲國家隊籃球員撻着。由於跟老公的離婚官司未完，大家都諗緊咁快公開新歡，得唔得㗎？

不過都唔需要擔心太耐，事關呢位韓劇天后話咁快同小鮮肉玩完。嗱，黃靜茵上月下旬先至透過公司認愛，如今不足一個月，又透過公司宣告分手。聲明係咁講的：「黃靜茵最近與一位互有好感並小心翼翼地了解對方的人，決定保持良好的朋友關係。」但凡明星情侶分手，不管關係鬧得幾咁惡劣，當地娛樂圈最興講回復前後輩關係，繼續互相應援等等，其實都係敷衍。黃靜茵速食小鮮肉，來得快去得快，仲兒戲過玩泥沙，網民批評佢係「渣女」、「爽完就走」，你話對形象冇影響就假。

講到尾，韓劇天后都係為愛癡狂，老公出軌對佢打擊極大。睇番佢嘅情史，都唔算特別豐富，入行後跟聲樂男團成員金勇俊交往，愛情長跑9年，期間更一齊亮相真人騷，可惜2015年分手。半年後跟李英敦拍拖，翌年拉埋天窗，至今仔都生咗兩個。

今次同小鮮肉極速玩完，好明顯當對方係愛的替身，填補心靈空虛，順便向老公示威。外界都估緊，天后下一步又會有乜嘢驚人之舉。唉，希望佢唔會步另一女星具慧善後塵，同老公離婚後，被揭係恐怖情人啦！與其繼續放縱，不如正經拍劇，拍番齣好戲好過！