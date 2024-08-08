產評：外貿形勢具挑戰　華須發掘新動能

美國針對中國的各項制裁力度有加無減，但觀中國最新公布的出口數字，雖然按年增速略為放緩，但仍保持穩定增長，這足以說明美國採取的貿易保護主義，並無法阻止中國崛起。相反，中國出口業展現的韌性，充分體現其競爭力，也足以叫世界認清中國作為全球第二大經濟體的實力。美國既要推動脫鈎，中國不能存在幻想，得繼續減少對美國的依賴，積極發展新質生產力，激發外貿新動能，重新構建既符合自身利益又有利全球經濟的國際貿易格局。說到底，中美脫鈎，美國不一定是贏家，中國也不一定是輸家。

中國7月出口已連續第4個月增長，增幅雖按月收窄，惟按年增幅僅略低於預期。今年首7個月的出口及進口均保持增長，在中美博弈的大背景下，這個成績得來不易。

事實上，打從美國對中國開打貿易戰，沒有人會預料到，面對關稅大增，中國出口仍能保持穩定增長，即使美國聯同盟友圍堵中國科技產業，斷供高端晶片，中國的戰略科企華為至今仍健在，且創新業務發展不斷取得新成就，這是不容否定的事實。過程中，內地善用財政資源，對戰略產業提供補助，應對挑戰，有助抵銷部分損失。惟說到底，中國出口企業產品與服務具競爭力，能在種種貿易限制下採取靈活策略應對，加上期間人民幣走貶，都有助中國出口業行穩致遠。

中國出口之所以逆境求存，關鍵在於多個戰略產業發展保持優勢，鞏固市場份額，包括汽車、造船、重型及精密機械、光伏產品、鋰電池等，這是為何美國於5月宣布向進口中國「新三樣」（電動汽車、光伏電池及鋰電池）等產品狂加關稅，以阻止中國商品搶佔市場，畢竟中國製造業產能充裕，技術和成本優勢使其產品極具出口競爭力，美國只有「搬龍門」，再一次推倒其主張的自由貿易，以高築關稅壁壘來打擊中國，保護本地業者的利益。

問題是，中國既是商品出口大國，也是商品進口大國，中國是歐美晶片產業、電子與重型工業消費品的大客戶，包括智能手機、汽車等。美國高築關稅壁壘，不見得有利美企出口中國市場，最終是保障美國人利益，還是打爛美國人飯碗，得等着瞧。

面對歐美的制裁，中國的反制仍相對理性克制，畢竟中國戰略商品包括電動車處於「走出去」的攻堅階段，不能輕易放棄出口市場；二來憑着中國龐大的消費市場，足以迫使歐美出口業界向政府施壓檢討對華貿易政策，這比中國隨便出招反制來得更直接有效。

美國經濟衰退風險上升，但減息時間表尚存變數，這使中國出口業面臨不明朗因素，美國大選前後只怕環球金融市場亦不會安靜，變相為全球經濟景氣蒙上陰影。中美關係能保持鬥而不破，符合兩國利益，惟同時中國須加強應對中美脫鈎的挑戰。過去十多年中國提出一帶一路倡議，並深耕東盟、中東等市場，都走對方向。排除戰爭的可能，期望美國將啟動減息周期，資金回流亞洲及新興市場，則作為區域龍頭經濟體的中國，該不會缺席亞洲盛宴。