正論：反移民騷亂怒火　盲崇英遲早燒身

英國爆發十多年來最嚴重騷亂，至今已有數百人被捕、多名警察受傷。「最美麗風景線」在當地全國蔓延，源於對外來移民日積月累的仇恨。儘管目前主要針對穆斯林，移英港人抱着隔岸觀火的心態，但極右思潮在歐洲方興未艾，英國豈能例外。某些港人盲目崇英，以為英國月亮特別圓，到頭來可能只是「我本將心對明月，奈何明月照溝渠」！

工黨首相施紀賢甫上任即面對如此亂局，與其說是腳頭不好，不如說是保守黨長期執政遺下的爛攤子。英國一直是美國附庸，對美國入侵中東全力支持，戰火連天，大量難民湧入歐洲，包括英國。這些新移民跟英國人有完全不同的宗教信仰、語言文化、生活習慣，他們往往無法融入社會，加上白人高人一等的盎格魯撒克遜人思維，歧視根深柢固。另一方面，新移民無法脫貧，犯罪活動猖獗，成為治安毒瘤；而英國政府用於難民的支出與日俱增，財政負擔沉重，對庫房空虛的英政府百上加斤。

今次騷亂，源於上月底的一宗殺童案，17歲疑兇持刀闖入利物浦附近的紹斯波特鎮一間舞蹈學校行兇，造成3名女童死亡。極右翼組織事後在社交媒體大肆傳播虛假資訊，聲稱疑犯是「剛剛抵達英國的穆斯林移民」，煽動反移民示威。雖然警方其後澄清疑犯在英國出生，惟反移民怒火一發不可收拾，示威者打砸搶燒和襲警，場面猶如香港2019年黑暴翻版。事實上，疑兇雖然在英國出生，但實為移民後代，父母為盧旺達人。行兇動機是否因為平時飽受歧視，出現反常行為，仍有待調查，惟雙方仇恨無法化解，卻是不爭的事實。

施紀賢強調會強硬應對示威者，冀短期內讓局勢受控，港府則提醒在英或擬赴英港人注意安全，卻遭移英港人反嗆，批評港府誤導，認為英國和港人十分安全。誠然，目前受針對者仍是以穆斯林為主，但隨着騷亂持續，難免變質變味，現已出現搶掠，稍後會否連港人也受牽連，誰也說不準。再說，在美國帶頭反華下，西方社會已不斷發生針對華人的暴力行為。移英港人就算不認自己是中國人，在洋人眼中根本沒有分別，隨時惹火燒身。一味抱着英國大腿哈腰獻媚，並不代表英國人就會視移英港人為「自己人」，移民是二等公民，絕對不會改變。

前朝保守黨政府曾言，英國不歡迎也不需要沒有經濟貢獻的新移民，並會收緊移民政策，甚至欲將難民送往盧旺達，完全撕破仁義道德的假面具。移英港人達到二、三十萬之眾，由於港人相對富裕，暫時未至於淪為沒有經濟貢獻的一群。惟一旦港人經濟狀況轉差，佔用愈來愈多的公共資源，恐怕遲早也會成為右翼的攻擊對象。與此同時，英國庫房空虛，城市接連破產，經濟陷入困境，也是鐵一般的實情。一個日薄西山的昔日帝國，現已淪為支離破碎的破落戶，全世界大概只有某些頭腦簡單的香港人，才會一窩蜂湧往英國。