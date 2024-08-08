世界視線：美以借機攻伊朗　反擊無力便全敗

美國聲稱伊朗日內會對以色列復仇反擊，是美國情報準確，抑或是另有所圖？

以色列一直想與伊朗決戰，以免在與哈馬斯、真主黨等的代理人戰爭中消耗下去。然而伊朗忍讓不戰，以色列便要借美國說伊朗計劃攻以，由是可先發制人進行攻擊，掀開中東大戰。以色列攻伊朗的目的，是一舉把伊朗的武裝力量，尤其是核武的發展打垮，甚或迫使伊朗政權轉變，推翻神權體制。美國在伊朗內布局已久，可以內外呼應。即使未能推翻伊朗政權，也可藉出兵黎巴嫩，驅趕真主黨，把黎巴嫩變成戈蘭高地或西岸佔領區那樣，成為以色列的新殖民區和邊境緩衝區。

美國在中東有埃及、約旦、阿聯酋等盟友，也在伊拉克、敍利亞、科威特駐兵，海灣地區亦有海空基地。若以色列能一舉擊潰伊朗，中東便再回復美以共治，沙特阿拉伯也會恢復與美國關係。這一場中東大戰，以色列在美國支持下勝利的話，中東回歸美以控制，阿拉伯與伊斯蘭教復興無望，政治意義重大。此所以美國配合以色列，大舉把兵力開進中東，作為以伊戰爭以色列的助力。

伊朗與美以之爭，敗在缺乏空防，被美以空軍隨意入侵，無法阻截。關鍵在於美國控制電子戰，伊朗沒法對抗。伊朗不戰，因為無法戰勝，反會大敗。當核武研發未成，伊朗抗美以之策，是用國際輿論阻止美以對伊朗全面戰爭，以哈馬斯、真主黨等局部的人民戰爭來消耗美以實力和國際支持力。不打大戰，用地方武裝便可困死以色列，消耗美國，也可借以國的種族主義暴行促成阿拉伯與伊斯蘭教的團結，爭取國際支持。

以色列是耗不下去，美國亦害怕伊朗這個政策成功，因此是逼伊朗大戰。伊朗不戰，便美以配合，借機先發制人，一如當年入侵伊拉克。

伊朗因此反擊是有節制，重點可能是地方武裝的全面出擊，一是向國際、國內表示有仇便報；二是重擊以色列，阻止以國攻擊伊朗，牽制以國軍力；三是引發巴勒斯坦的大起義，呼應以色列國內的反戰勢力。不過，關鍵是伊朗能夠抵禦以色列的攻擊。若伊朗能抵禦以色列第一輪猛攻，還有餘力全力轟炸以色列境內，以重創對方來爭取停戰的機會，也讓以色列內外勢力，美國國內和國際輿論，包括中國、俄羅斯，能有所介入干預，伊朗還有希望。

研究院院長 陳文鴻