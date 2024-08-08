美國最近公布的經濟數據十分反常，剛剛還在慶祝第二季GDP環比增長2.8%，遠超市場預期，沒想到很快就被澆了一盆冷水，7月份失業率意外升至4.3%，遠遜市場預期。兩個數字一熱一冷，形成強烈反差，這說明甚麼？說明美國經濟形勢並不是人們想像的那麼美好，GDP可以攙水，就業數字騙不了人，許多美國大企業都在裁員，去年單是科技行業就有近17萬人被炒魷，可謂春江水「寒」鴨先知。這些年許多專家學者都在預測美國經濟會不會陷入衰退，大有「狼來了」的味道，現在也許真的狼來了。

這段時間全球金融市場出現劇烈震盪，之前被捧上雲端的多國股市紛紛跳水，尤以日本股市的表現最嚇人，一天的跌幅竟然可以超過12%，然後又強烈反彈，好像過山車似的，過去聞所未聞。當然，跳水的不止日本股市，南韓、印度、台灣等近年受到西方資本吹捧的股市，無不跌得四腳朝天。反而近年備受冷落的中港股市，基本上還撐得住，沒有隨波逐流，說明內地金融去槓桿已見成效。

歸根究柢，引發這波金融震盪的原因很多，包括日本結束貨幣寬鬆政策，引發大量「套息交易」平倉，但主要還是擔心美國經濟衰退風險增加。近年美國公布的經濟數據有個很明顯的特點，往往開高走低，表面數據很理想，其實大多需要向下修改。例如今年第一季GDP數據，本來是增長1.6%，後來下修至1.3%；6月份非農就業人數，本來是20.6萬人，後來下修至17.9萬人。若是偶然的例子也就罷了，但幾乎每次都是如此，就很難不令人質疑，美國政府是不是刻意粉飾櫥窗？

這種質疑不是沒有道理，老美向來愛面子，不想被中國比下去，難免會在經濟數據上做點手腳。加上今年是總統選舉年，拜登本來想爭取連任，粉飾櫥窗是少不了的動作。至於拜登後來知難而退，則是另一回事。

正因為美國經濟數據變幻莫測，聯儲局也舉棋不定，從去年拖到現在仍不肯減息，最新的說法是9月或之前可能減息，到時會不會變卦，只有天曉得。說穿了，聯儲局遲遲不肯減息，並非因為美國經濟有多好，而是擔心美元貶值引發走資潮。須知美國的經濟泡沫主要靠大量美元回流維持，一旦資金大規模撤走，美股和美債隨時爆煲，美國經濟恐怕也將一蹶不振。