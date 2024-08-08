哈馬斯領袖哈尼亞在德黑蘭被暗殺，有指以色列早就收買及滲透伊朗革命衞隊，炸彈數月前已藏在哈尼亞下榻賓館，結果他入住即被炸死。整件事，伊朗內鬼充斥，由保安到情報收集都如豆腐渣一般不堪一擊，簡直面目無光。

最高精神領袖哈梅內伊揚言必會報復，並會直接攻擊以色列境內，惟類似說詞大家都不陌生。一如今年4月駐敍利亞大使館被炸一樣，當時伊朗同樣殺氣騰騰，擺出有仇必報的模樣，但人們等了又等，所謂報復不僅是在兩星期之後才發生，而且伊朗事先張揚，讓美以有所預備，成功攔截伊朗導彈，以色列毫髮不傷。伊朗的報復被嘲為無人機大匯演，只是做了一場大龍鳳，反映伊朗根本不敢戰。

當然，以色列武器精良，背後更有美國這個大靠山，伊朗一旦直接對以色列宣戰，美國只能力撐到底，伊朗跟美國國力無法可比，就算不被滅國，肯定也會元氣大傷。實力不如人，面子又掛不住，伊朗似乎只能虛晃一槍，召集外國使節開會，預告48小時內襲以，又來一場事先張揚的復仇。不過，伊朗無力一戰，不代表以色列高枕無憂。除了伊朗支持的地方武裝，對以色列的侵擾必會愈演愈烈，伊斯蘭對以色列的仇恨亦只會累積加深。哈尼亞在哈馬斯領導層之中算是較溫和，以色列將之幹掉，擺明關掉以巴和談之門，停戰遙遙無期。

將以巴戰爭延續下去，最符合以色列總理內塔尼亞胡利益。一旦戰爭結束，其戰時內閣便要解散，必然面對倒台壓力。惟有繼續打仗，不斷挑起事端，不讓以巴有和平，美國只能繼續硬撐，權位便得保。惡人自有惡人磨，美國橫行霸道全世界多時，如今面對「爸爸」以色列，也只能乖乖被牽着走，有苦自己知。