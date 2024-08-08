近日有位仁兄在社交網站上自謂患有哮喘、過敏症、焦慮症、憂鬱症、閱讀障礙和注意力缺陷障礙。這樣一個人，你知道他的職業是甚麼嗎？告訴你，他就是今屆美國奧運代表隊的尼拿斯，剛贏得男子短跑100米冠軍，成績是9.784秒。

筆者很多朋友小時候都患有哮喘，我對這種病並不陌生。這些朋友平時跑快一點也容易喘氣，年紀稍長，病況可能有改善，但要想成為出色的運動員，可謂難乎其難，若說還能當上男飛人，便是匪夷所思。

如果說，尼拿斯天生異稟，他就是能夠創造奇迹，我固然不敢否定這種可能性。不過，讀者諸君可知道，美國不少運動代表隊成員，都宣稱患有這樣那樣的疾病，哮喘是最常見的一種。美國前奧運代表菲比斯，他合共贏取過23面奧運游泳金牌，成績前無古人，但他服役時也告訴你，自己患有哮喘。

哮喘這種病，廣東人俗稱為「扯蝦」，美國的運動代表團，儼然就是「扯蝦兵團」，很多人都自稱患有哮喘，到退役後，這種病往往會霍然而愈，你知道這當中有何「貓膩」嗎？說穿了，只要你聲稱患有哮喘症、過敏症、焦慮症等，就可以獲得很多豁免，運動會上好些禁藥，別的運動員不能用，因為你「有病」，便可以大量服用。

近年在國際運動場上，美西方國家就是使用這種伎倆，不論有理沒理，都懷疑中國代表隊服用禁藥，在比賽期間，主辦當局便不停替中國運動員做藥檢，打亂你的作息時間，而美西方運動員則透過大量醫生證明，宣稱自己患上各種疾病，然後在服用的藥品中攙入興奮劑，以破解藥檢的要求。嗚呼！今日不少運動會，早已不是正大光明的比賽。