賀錦麗公布選擇明尼蘇達州州長沃爾茲擔任競選拍檔，意味11月的美國總統選舉邁入了新階段。賀錦麗和特朗普誰上台對中國較有利，最近成為各界熱議的話題。

賀錦麗的從政經歷和拜登不同，兩人對中國問題的思考方式亦有差異，但賀錦麗來自拜登陣營，對華政策很大機會仍會延續拜登路線，不贊成中美脫鈎，以及繼續限制新興技術流入中國、聯合盟國圍堵中國。相比之下，特朗普打壓中國的力度會更加猛烈和直接，他早前已多次揚言，一旦贏得大選，將對所有中國商品至少徵收六成的關稅。

總的來說，反華已成為美國兩大政黨的共識，賀錦麗和特朗普無論誰執政，都會視中國為競爭對手甚至是威脅，但在策略和具體手段上稍微不同，對中國的影響也會有些分別，例如賀錦麗比較穩健，對華政策可預測，令北京略為安心。可是賀錦麗陣營和歐洲、日本等盟國關係良好，又會令中國面臨長期的威脅。若特朗普上台，對華政策肯定會有狂風驟雨的改變，尤其是對中美經貿關係帶來致命打擊，短期內將令北京相當難受。不過，特朗普執意奉行孤立主義，大搞美國優先政策，把謀取一國私利建立在損害別國利益的基礎之上。這樣的特朗普主義，同樣令很多盟友畏懼和不滿。

無可置疑，美國是當今世界最有影響力的國家，它的綜合實力不僅表現在經濟、軍事，也體現在價值觀和文化等軟實力。不少國家都相信美國例外論，認為美國的價值觀、政治制度值得效法。特朗普一旦掌權，將令美國成為國際秩序的最大破壞者，自毀美國在國際上的道德形象，大部分盟國早晚會與美國疏離。中國若有信心捱過短期的陣痛，便會傾向支持特朗普當選美國總統。