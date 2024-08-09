世界視線：菲政府親美反中　損利益民眾不滿

1965年，時任美國國防部長麥南馬拉規劃「圍堵中國」的三條戰線，東北面有日本、南韓，西面有印度、巴基斯坦，東南面有菲律賓，如今明顯還有效。美國最近計劃以5億美元軍援菲律賓，鼓動小馬可斯政府圍堵中國，最明顯是新建4個軍事基地更接近台灣，並非為了菲律賓防衞。

菲律賓在東盟10國中，人口第二多，但經濟只排第6位，58%菲國民眾承認自己是貧窮人口。菲律賓全國由約300個大家族控制，他們擁有大片土地，生活奢華，猶如土皇帝，更有私人武裝力量，對自己領域內的農民極盡操控壓榨，他們構成重要經濟的控制力量。由於長久以來他們和美國有千絲萬縷的經濟關係，因此他們最關心的是如何維持與美國的良好關係，對於菲律賓的本土發展，他們並不關心。在二次大戰後的菲律賓獨立歷史中，前總統阿基諾夫人和杜特爾特，算是「另類」。

正正由於菲律賓地主大家族與美國有緊密的經濟關係而傾向親美，也變得容易被華府操控，小馬可斯就是典型的例子，他的家族在美國有巨額資產被凍結，使他無法拒絕與華府合作抗中，甚至不惜犧牲菲律賓社會及人民的利益。

中國是菲律賓最大貿易夥伴，2023年中菲貿易額達到400億美元，中國在菲律賓有大量投資和基建項目。菲律賓前總統杜特爾特和菲國民眾，明顯知悉小馬可斯親美會損害中菲關係及菲國利益，菲本土反小馬可斯政府的力量因此一直冒升，小馬可斯也加強對反對派的打壓。

有國際人權組織最近發表報告，批評菲政府不斷打壓左派政治活躍分子、公民社會領袖及批評者，加以恐嚇甚至間中施加暴力。這些濫權行為，包括常以「紅色名牌」標籤批評者為菲共新人民軍的支援者。這一切使人擔心在美國反中政策扶持下，菲律賓會倒退回上世紀馬可斯執政的白色恐怖年代。

不過，如同當年，如今天主教教會的基層民眾不但大力反對政府濫權和暴力統治，更希望小馬可斯政府下台，連菲律賓天主教主教級樞機塔格萊（Luis Tagle）也作出批評，要求政府努力追求和平，並解決社會暴力和貧窮問題。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻