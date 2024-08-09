當全世界大部分目光都集中在巴黎奧運會之際，英國也出現一道「美麗風景線」，3名女童遇害而引發全國反移民騷亂，持續一個多星期仍未平息。英國政府嚴厲譴責示威者，除了強力鎮壓，大舉抓人，司法部門還增派檢察官候命加班，據說情報部門也協助追查暴徒，連一些派往海外的秘密特工也被召回。

這一次，盎格魯撒克遜人又在全世界面前示範了雙重標準。香港爆發反修例黑暴時，英國政府稱之為「民主運動」，打砸燒搶的暴徒成為「英雄」；現在輪到自己家裏着火，英國政府卻稱之為「極右翼暴行」，警察、司法和情報部門全部出動，還威脅要出動軍隊鎮壓暴徒。盎格魯撒克遜人邏輯之混亂，簡直令人無語。難怪有外媒嘲諷道，英國自詡為西方文明價值觀的典範，如今竟陷入如此混亂，而此類場景以前大多只會出現在發展中國家。

事實上，大英帝國逐漸沒落，與發展中國家已沒有甚麼分別。此次騷亂的表面原因是移民問題引起，深層原因則是經濟困境和社會不公等種種矛盾累積而成。保守黨執政的14年期間，英國一味充當美國跟班，在世界各地煽風點火，對國內各種問題則視而不見，經濟低迷、產業空洞、入不敷支、通脹高企、能源危機等等，將英國一步步推向深淵。工黨政府時運不濟，接下這個千瘡百孔的爛攤子，首相施紀賢形容英國已經破產且支離破碎，再加上此次全國騷亂，不弄得焦頭爛額才怪。

當局者迷，旁觀者清，美國富豪馬斯克形容英國「內戰難以避免」，倫敦當局還死要面子，批評相關言論毫無道理。實際上，英國病入膏肓，藥石無靈，即使不發生內戰，也勢必進一步沉淪。自從上世紀60年代起，英國經濟就已失去活力，國內投資減少，資本大量外流，技術發展滯後，導致競爭力每況愈下，出口減少，進口增加，國際收支惡化。當時有個名稱叫「英國病」，這些年「英國病」反反覆覆，有時候看似稍為緩解，其實只是回光返照。曾經的「日不落帝國」，現已淪為二、三流國家，不亦悲乎！

今天的英國，要錢沒錢，要資源沒資源，要產業沒產業，要科技沒科技，除了吃老本，還能幹甚麼？怕只怕，老本終有吃光的一天，到時候不妨看看投奔「祖家」的香港「黃絲」能不能拯救這個沒落帝國。