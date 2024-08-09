正當工黨重返唐寧街執政之際，保守黨遺下給他們的，卻是一個難以收拾的爛攤子。英國爆發13年來最大規模暴亂，至今已有逾400人被捕，惟暴亂未有平息迹象。事件源於累積已久的反移民情緒，火藥庫一經燃點，要撲熄恐怕不易。

事緣上月底英格蘭西北部濱海小城紹斯波特發生血腥襲擊，一名兇徒持刀闖入兒童舞蹈坊斬人，造成3死10傷，死者全是未滿10歲的女童，傷者之中亦有8人是兒童。雖然兇徒當場被捕，但英國當局未有清晰公布疑兇身份，網上開始傳言是穆斯林移民，「英格蘭防衞聯盟」等極右組織乘機煽風點火，當地出現針對清真寺的攻擊，示威者並與警察爆發嚴重衝突。

暴亂不斷在全國蔓延，法庭數日後始准許公布疑兇並非穆斯林，而是在英國出生的盧旺達移民後代。因犯案時不足18歲，故要法庭批准才能發布資料，惟反移民怒火一發不可收拾，英國亂成一團，連港府都提醒赴英港人要留意人身安全。

澳洲、馬來西亞多國亦已對英國發出旅遊警示，但港府此舉依然觸碰到移英黃人的玻璃心，狠斥港府誤導，強調當地安全。黃人昧於事實，見英拜、見港踩也是一以貫之而已，正常人已見怪不怪。君不見，英國不僅暴亂不知伊於胡底，其經濟狀況更是岌岌可危。不斷有大城市排隊破產，國庫空虛的程度，連工黨政府也承認國家已經「支離破碎」。拙婦又逢無米炊，只有黃人才會對英國神咁拜。

英國反移民情緒高漲，儘管仍以針對穆斯林為主，但香港黃人也是移民，當人們發覺港人沒經濟貢獻，反而佔用當地資源，遲早也是殊途同歸。再講，土生土長的移民後代難以融入當地，生出極端仇恨心理，亦可見移民的困境。