台北市長蔣萬安在社群平台中自曝與奧運羽球男子雙打金牌得主王齊麟對話，稱王為「台北選手」，沒想到卻引起軒然大波，許多網友怒懟「自矮台灣國格」，蔣萬安也回應：「不會有人覺得是台北人就不是台灣人，外界不需要刻意扭曲。」

每次一有國際賽事，台灣就會出現這種莫名其妙的現象，這次巴黎奧運更是層出不窮；之前有選手不過說了句「中華隊加油」，便被特定網友炎上，質疑她為何不稱「台灣隊」，難道是中共同路人？國民黨立委翁曉玲喊了一句「兩岸中國人的驕傲」，不僅被大舉出征，還有學生到她的研究室貼上「中國客座教授」嘲諷。民進黨的側翼青鳥四處引戰，殊不知卻在不斷打臉自己的主子。

早年民進黨稱「中華台北」是自我矮化，多次抗爭，認為應正名「台灣」參加國際組織與賽事。可等到民進黨執政，「中華台北」忽然就沒有矮化問題，完全符合對等尊嚴。2018年紀政發起「東奧正名」公投，結果卻是被瘋狂打臉，多數民眾不贊成用「台灣」名稱參加奧運，連選手都擔心因此失去參賽權而串連反對。

這次巴黎奧運，同樣的鬧劇再來一次，卻誇張到連自稱台北人或中國人都不行，可偏偏也是同樣這群青鳥，在得獎演奏「國旗歌」時紛紛大喊「感動落淚」。可他們卻忘了國旗歌開頭就是「山川壯麗，物產豐隆，炎黃世冑，東亞稱雄」，不就告訴你是炎黃子孫，是不折不扣的中國人嗎？

民進黨在野時爭取宣揚台灣獨立的自由，認為應尊重每個人的不同主張，執政後卻洗腦民眾，企圖將台灣人對中國的所有認同統統抹去，連媒體都用「她『竟』稱中國人的驕傲」來當標題。沒種獨立只敢搞小動作，只會讓台灣人愈活愈孬。