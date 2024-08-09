英國一宗疑似移民殺害本地小童的事件，激發全國各地出現大規模的反移民浪潮，連日來已有多個城市陷入暴動狀態。英國由昔日文明之國淪為今日的暴動之國，反映日不落帝國的國運確實一去不復返。

冰封三尺，非一日之寒，反移民議題在英國社會其實已存在多年。在剛過去的國會選舉，以反移民著稱的極右「英國改革黨」，竟獲得14.3%的得票率，已經可以看出許多英國民眾抗拒外地移民。移民問題在英國社會一早已是火藥桶，只需一點星火，就很容易點燃。

所以這次小童被襲死亡的消息傳出後，儘管警方很快澄清疑兇並非網絡流傳的穆斯林非法移民，而是一位土生土長的黑人男子，父母原籍盧旺達，但網上杯弓蛇影，很快就刺激英國右翼民眾的神經，在全國發動一波又一波的示威和騷亂，並迅速演變成暴動，攻擊安置尋求政治庇護的非法移民的酒店，以及不同地區的清真寺和少數族裔的店舖。

無獨有偶，2011年倫敦發生大暴動，同樣與移民議題有關，不過上次的示威是左派發動，抗議一名黑人男性被警務人員槍殺身亡，與這次極右陣營動員的性質不同。但事件皆反映英國社會一早因為移民問題而處於撕裂邊緣，即便沒有這次暴動，早晚也會發生類似事件。

近年英國經濟深陷脫歐困境之中，勞動力嚴重不足，扣除通脹後的GDP幾近沒有增長。然而，數以十萬計「黃絲」港人仍抱着「再起我新門牆，勝我舊家鄉」的美夢移民英國，期望締造新生活。如今英國發生13年來最大規模的暴動，社會處於撕裂的境地，不由讓人懷疑是否仍是安身立命的理想鄉。我們只能遙祝在異鄉闖入「移民Vs反移民」漩渦的黃絲港人好運。