特首早前率領香港商界代表團，訪問老撾、柬埔寨及越南3個東盟國家，是現屆政府第4次外訪。之前3次為前年11月到泰國出席APEC峰會、去年2月訪問中東，以及去年7月出訪同屬東盟的新加坡、印尼和馬來西亞，與過往特區政府及工商界偏重歐、美、日、韓等已發展國家市場，有明顯區別。

有關經貿關係轉向，原因顯而易見。從被動角度看，是為了突破美國及其盟友對中國的貿易圍堵。部分商界人士曾奢望香港可從西方的遏華打壓中獨善其身，或以為反華情緒只是一時的政治風浪，但事實證明西方圍堵不僅是長期性，打壓力度和範圍還會變本加厲，不會因一兩場選舉而逆轉，香港的官、商、民均要認清局勢，調整心態和策略。

從積極角度看，特首到訪的東盟及中東諸國均為「一帶一路」成員，與中國外交關係良好，經貿關係密切，不少內地企業、專業人員和技術勞工已在當地深耕多年，還有不少華僑及其後裔對國家的深厚感情；加上有關國家的經濟、基建、科技發展及消費市場等仍在高速增長階段，不像一些歐美市場已步入低增長甚至衰退期，為本港的企業、投資者和專業人士帶來龐大發展機遇。事實上，香港現已是多個東盟國家的主要貿易夥伴，不少港商多年前已到當地投資，但主要集中在製造業和代工生產，製成品大多出口到歐美市場，不像內地企業般更廣泛和深入地參與當地的基建、能源、原材料，以至消費及旅遊市場開發。隨着全球發展「東起西落」，香港的工商界須順勢轉型，加強與有關地區的直接雙邊貿易和對華轉口貿易，以至建立更多「香港品牌」，行銷內地及有關新興市場。

也有人會質疑，既然大量內地企業與人員已直接落戶各個一帶一路國家，是否還有香港的份兒呢？關鍵是要發揮好香港特區在「一國兩制」下的「背靠祖國、聯通國際」優勢，以及至今仍難以被內地取替的傳統、獨特優勢產業。

專業服務界是香港其中一個重要優勢產業，除了廣為人知的金融、會計和法律服務，筆者代表的建築、測量、都市規劃及園境專業也是相當出眾，包括獨立、嚴謹的顧問服務和項目管理，與國際接軌的專業標準和監管制度，還有熟悉內地情況、語言文化及人脈網絡的了解優勢等，可有效協助內地與有關新興市場，建立獲得國際承認的行業制度和專業標準。這樣除了有利香港的專業人士和企業，對國家的高質量發展和高水平開放也有裨益。

要更好發揮香港的專業服務業優勢，特區政府及貿發局等需要加強支援，包括在組團外訪時增加專業界別的參與，而不是只有傳統的廠家及商會代表。各個專業團體、學會亦要加倍努力，利用自身的國際聯繫和專業網絡，與內地的同業攜手開拓東盟、中東等新興市場，共進共贏。