世界視線：北約誠信消耗盡　遭全球南方排斥

北約自稱是世界上最強大的防衞聯盟，以及一個信奉價值的團體。美國前國家安全顧問博爾頓更認為，「北約應該在全球擴展」。北約秘書長斯托爾滕貝格則表示，「北約的任務不是激化衝突，而是防止衝突」。他最近更揚言，北約的安全不是地域性，而是全球性的，影響烏克蘭的也會影響亞洲，俄羅斯總統普京在烏克蘭愈成功，同樣情況也會在南中國海出現。德國國防部長皮斯托留斯補充：「但我們不能期望所有國家看待世界和我們一樣。」然而，北約如今已經失去誠信和實力。

北約有甚麼權利可以掌握操控全球？北約目前最大的憂慮，是有史以來最決定其存亡的俄烏戰爭正走向失敗；它要戰勝俄羅斯，就需要中國和「全球南方」國家合力支持對俄羅斯的全面制裁。但為何中國及「全球南方」國家不支持北約呢？這是因為西方國家在非洲及中東劣迹斑斑，俄烏戰爭無法取勝還奢言圍堵中國，北約在亞洲被視為敝屣，而拉丁美洲國家正全面努力擺脫美國霸權的控制。

非洲不少國家過去曾是西方國家的殖民地，受盡殘害剝削，當南非處於種族隔離統治，以及不少非洲國家要擺脫殖民統治時，只有中國、前蘇聯及後來的俄羅斯支持它們的解放，它們現在又怎會支持前宗主國及新殖民主義國家打擊俄羅斯？非洲薩赫勒地區如今還歡迎俄羅斯的軍隊及武器支持，驅逐西方勢力及其扶植的伊斯蘭恐怖主義力量。

雖然美國還在鼓動菲律賓小馬可斯政府挑釁中國，加大向台獨政權提供武器以對抗北京，同時鼓動北約「守衞全球安全」，但東盟其餘9個國家更關心與中國緊密合作發展；其實這對日本、南韓來說也非常重要，他們亦明白跟隨美國圍堵中國，與俄羅斯結怨，風險大至無法承擔。

德國防長皮斯托留斯被傳媒問及會否支持北約涉足亞太的安全事務時，就表明「歐洲離德國3小時之內的安全事務，與亞太離德國30小時以上的安全事務，對德國來說性質完全不同」。簡單來說，就是美國政府關心的亞太地區事務，對德國來說是無關痛癢；而就算在北約內部，各成員國的價值觀也未必一樣。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻