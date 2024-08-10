這些年來，海峽兩岸關係緊張的主要矛盾是「統獨矛盾」，過去是內戰未結束的「國共爭天下矛盾」。1949年中共打敗國民黨，推翻了國民黨「蔣家王朝」，把它趕到台灣，「蔣家王朝」成了「割據政權」。中國共產黨成立了中華人民共和國及中央人民政府，宣告「中華民國」消亡。這就是世界上只有「一個中國」，中華人民共和國是唯一代表中國的合法政府的歷史根據、現實根據和法理根據。

台灣那邊廂，「蔣家王朝」竄逃台灣的「割據政權」絕不承認「中華民國」消亡，而是堅稱自己才是「正朔」、「代表中國」，要「反攻大陸」。這段時間，國共內戰纏鬥了數十年的仇恨極深，兩岸處在戰爭未結束狀況，但由於地理原因、力量原因，誰也不可能達到打倒對方的目的——大陸解放不了台灣，台灣反攻不了大陸！

兩岸事實上處在休戰狀況。這樣的狀況久了，老一代故去了，新生代起來了，當年內戰積累的深仇大恨開始消退，逐漸認識到戰爭解決不了問題，兩岸不應再打仗，中國人不打中國人，打仗會造成兩岸不可承受的損害，兩岸應該和平發展，共創繁榮，走向統一最符合兩岸人民的利益、符合中華民族的利益，於是中共首先提出「相逢一笑泯恩仇」、和平統一的主張。

在這個背景和格局下，兩岸沒有甚麼矛盾解不開，沒有甚麼化不了的深仇大恨，沒有甚麼事情一定要動武。然而這些年台灣內部的變化和美國分裂中國的干預行動，使兩岸之間「歷史上的內戰矛盾」，惡變成「台獨」分裂勢力要「倚美謀獨」、要「以武抗統」的「統獨矛盾」。這樣的矛盾，使和平統一成為不可能；這樣的矛盾，使台灣當局成為「叛亂政權」。有朝一日走到絕處，大陸只能以武攻武，消滅「叛亂政權」，解放台灣，消除分裂勢力，實現國家統一，這樣的舉措和過程就是兩岸重啟內戰。當年國共內戰就有美國的干預，軍援國民黨，今次還會有，可能更大，但都會失敗！