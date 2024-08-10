2023年3月洪都拉斯與台灣斷交、與大陸建交後，綠營媒體開始出現一個奇特的現象，那就是「洪都拉斯白蝦宇宙」，每隔10天半個月，就會有媒體報道洪國白蝦出口大減，蝦農災情慘重，洪國悔不當初。例如8月8日三立便報道「洪都拉斯斷交台灣再『認慘況』！白蝦出口、產量雪崩式下滑」，內容指出，洪國與台灣斷交後，由於台灣大規模停止採購洪國白蝦，導致對台出口白蝦數量從1,197萬磅暴跌至468萬磅，銳減60%，而大陸原先承諾的採購卻沒有適時填補，開價僅有台灣的一半，導致蝦農不敷成本被迫減產。

但奇怪的是，若真如這些綠營媒體所說，洪都拉斯與大陸建交後反倒血本無歸，那麼洪國又不是傻瓜，為何還要持續與大陸建交，不回過頭來重新與台灣復交呢？理由很簡單，據大陸海關統計，2023年雙邊貿易額達19.1億美元，同比分別增長21.1%。其中大陸對洪出口增長18.2%，洪都拉斯對華出口，漲幅更高達177.6%。而洪都拉斯在和台灣斷交前，台洪貿易額不過區區1.88億美元而已。相差10倍的貿易額，而且還有不可計量的增長空間，該怎麼選擇不是非常清楚了嗎？但這些綠營媒體當然不會告訴你。

台洪斷交一年多，綠營媒體報白蝦也報了一年多，但經年累月鍥而不捨的這麼報下去，除了顯示綠營有多麼玻璃心之外，對台灣民眾沒有絲毫幫助。面對國際空間被壓縮，一籌莫展的民進黨除了四處推卸責任，也就只能用媒體洗腦，轉移台灣人的目標罷了。

我可以大膽預言，一年之後綠媒還會困在「洪都拉斯白蝦宇宙」中無法逃脫，塔綠班們也依舊會大言不慚：「這就是和台灣斷交的下場！」