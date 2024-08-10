俄烏戰爭爆發至今已兩年多，以美國為首的西方國家一直孤立俄羅斯，對俄實施前所未有的經濟制裁和外交圍堵，並且成功令國際刑事法院向俄總統普京發出全球逮捕令。然而兩年下來，普京並沒有出現歐美所預期的孤立無援，反而逐漸突破西方在國際政治舞台的封鎖。

最明顯的例子是普京今年訪問中國、北韓和越南後，近來多國領導人亦主動到訪俄國，當中包括印度總理莫迪、匈牙利總理歐爾班和印尼當選總統普拉伯沃。最新消息是墨西哥已正式邀請普京出席新總統辛鮑姆在10月舉行的就職典禮。

墨西哥是美國的鄰國和主要貿易夥伴，去年剛超過中國成為美國進口貨品的最大來源國，又有多達4,000萬墨西哥裔人口居住在美國。雖然近年墨西哥與美國關係起伏不定，在移民、貿易和毒品等問題有分歧，但無可否認，美國一直對墨西哥有很大影響。墨西哥竟然邀請普京到訪，助力俄國進一步打破外交困局，簡直是赤裸裸不給美國面子。

這也反映雖然俄羅斯被西方陣營全方位打壓，但西方並不等於全世界，真正對俄羅斯制裁的也就只有西方數十個國家。全球大多數國家堅持不選邊站，無意跟隨美國杯葛俄羅斯，俄國在亞、非和南美部分地區的影響力仍然如以往強大。

這就是我之前一直強調的，經濟制裁對大國很難發揮作用，尤其是俄國擁有豐富的石油和天然氣，經濟有足夠自保的能力，經得起西方圍剿。要說真正的孤立，不得不提上世紀60年代的中國，除了美國，就連同屬共產主義陣營的蘇聯也對中國虎視眈眈，那個時候的中國才是舉世皆敵，徹底被孤立。由此可見，歐美這次對俄國的制裁注定不會成功，難怪普京對西方的封鎖已經不當一回事。