英國「斬人案」觸發13年來最嚴重騷亂，連日示威向倫敦等逾30個城市蔓延，持續至今。示威者遷怒於新移民、穆斯林、少數族裔，佢哋破壞和縱火攻擊清真寺、收容庇護申請者的旅舍、涉及移民事務的建築物，掠奪及破壞包括亞裔等經營的商店。即使當局澄清疑兇具體資料，示威怒潮依然未曾稍降。

網上煽動示威的假資訊滿天飛，之前流傳有一份列有逾30個極右示威目標嘅名單，市民如驚弓之鳥。據悉多個地方，尤其是上周末曾爆發騷亂城鎮的商戶都提早關門，各地警方亦嚴陣以待，政府動員逾6,000名特警戒備。

英國呢壇騷亂該如何處理，着實考驗上任不久的英揆施紀賢嘅治國能力。英國工黨喺上月嘅大選獲勝，黨魁施紀賢強勢拜相，工黨在野14年，終於衣錦回朝，佢當時意氣風發，聲稱改變即將到來，大言炎炎說會帶來新氣象，例如透過經濟增長重建國家，包括着力於以最低成本實現淨零排放目標；成立國家財富基金；懷着服務公眾至上和尊重每名國民的信念等。然而，言猶在耳，14年後工黨再次上台執政，卻迎來13年來最嚴重嘅騷亂。阿哥，上帝開的玩笑是否也太大了？

執政之難，在於主觀願望往往難敵客觀現實。試想過去十多年，英國於保守黨管治下，一味好大喜功，自家民生經濟每況愈下，卻學美國大力支援烏克蘭。政策藥石亂投，脫歐無助經濟，有報告指脫歐對英國經濟所造成嘅損失，高達1,400億英鎊，單係倫敦經濟就縮水逾300億英鎊。事實上，近年英國的投資率是七國集團成員國中最低，生產力停滯，通脹飆升，工資停滯，民生雪上加霜。你話喺咁嘅背景下，工黨上台執政會有乜嘢新氣象？