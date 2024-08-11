娛圈單打：最美主播好風光 生財有道唔使慌

都話唔可以睇小女人，靚嘅女人更加唔可以睇小！有最美女主播之稱的周嘉儀（Venus），自2015年離開TVB後轉戰金融界。身價隨即十級跳，唔止名牌加身，更榮升馬主，最近甚至搬入半山區大宅，高人一等，羨煞旁人。

Venus不時在社交網分享日常生活，不過佢嘅生活一點也不日常，富貴程度，一般港女望塵莫及。早前已搬入荃灣海景豪宅，最近又再升呢，新居位於半山，居高臨下飽覽無敵美景，仲有獨立衣帽間，成櫃Hermes包包任睇唔嬲，價值點止百萬咁嘢小。名包配美人，庸脂俗粉唔恨得咁多。

嗱，英雄莫問出處。想當年Venus喺大台艷名遠播，憑藉出眾美貌及專業表現，迅速登上六點半新聞主播之位，但正當事業處於高峰，卻被爆跟已婚男主播許方輝有染。東窗事發後，男女主角被勒令放大假，Venus被調離黃金時段，後來二人先後辭職，話係敗走都冇誇張。

不過，此處不留人，自有留人處。Venus轉戰金融界，發展比留在電視台好了何止千百倍，簡直就係如魚得水，發過豬頭。Venus為屋邨妹出身，大學修讀傳理系，做主播係佢原來理想。點諗到原來告別新聞界，先至係海闊天空。

咁當然，香港乃是非之地，一個靚女生活忽然富貴，難免招來閒言閒語。今年已經42歲的她，至今仍未嫁人，但肯定不乏裙下之臣。有指其男友財力驚人，不時駕駛名車接送，身份成謎。Venus看似柔弱，其實十分硬淨，連偷食人夫一役都捱得過，試問家陣啲酸言酸語，又點會放在心上！