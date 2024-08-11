英國右派暴動已蔓延全國眾多城市，演變為城市暴動、搶掠和攻擊新移民及政治難民，以至警察、警署，形勢近似香港黑暴。只是英國政府急速鎮壓，毫不猶豫。但亦出現群眾中左派與右派打鬥，社會的分裂嚴重。

因殖民地因素，也因在移民政策上放寬，英國已是多種族社會。上一任首相也是印裔，大英帝國再不是盎格魯撒克遜人主宰的國家，甚至有說英國將會是歐洲第一個伊斯蘭教國家。顯然，多種族多文化發展從根本改變英國。包容與融和政策本來可以同化新移民，可是英國從來不改其種族主義、歧視性政策與社會文化，也在新移民中製造階級分化。這麼多年的經濟政策，以金融和土地貴族利益為上，社會分化因貧富懸殊、中產階級下流化，更形複雜和惡化。

新移民中的非白人、非盎格魯撒克遜族裔備受壓迫和忽視，白人和盎格魯撒克遜人也承受在經濟衰落下，失業與低收入帶來的貧窮與打擊，生活大不如意，容易在政府與媒體的引導下，把自身的經濟與社會困難推卸到新移民與有色種族身上。經濟困難轉化為種族問題，進一步加劇不同種族之間的差異、誤解與矛盾。今次右派暴動是積累已久的經濟社會矛盾的爆發，星星之火，變成燎原，結果是政府鎮壓，迴避改革，右派仇恨政府與移民心理更強，左派與新移民亦轉為鬥爭的心態，社會上再無妥協、溝通與諒解，大有歐美在巴爾幹半島製造的宗教與種族仇恨、衝突、內戰的趨勢。巴爾幹半島的情況是歐美刻意製造，故此演變為人道災難，遺害當以百年計。英國的例子少了外國干預，工黨政府的鎮壓不易引起武裝起義，但社會仇恨與分化的根源深種，將會沉重打擊英國今後的社會經濟政治發展，也容易引發蘇格蘭等的分離主義。大英帝國的命運已然完全轉變，也被歐盟揚棄。即使跟從美國的霸權主義，也無力狼狽為奸，二、三百年的興盛正走上最後的沒落。

英國如此，歐洲亦會出現同樣的社會分化與衝突，尤其是歐盟難以從烏克蘭戰爭的泥沼迅速脫身。歐洲社會的反戰、反猶太、右翼政治勢力上升，歐盟和親美勢力早晚難以堅持烏戰和排俄拒中，幸運的或可避免英國式暴動出現，不幸的要經社會陣痛才可改轅易轍，重尋自救之路。

美歐關係終將會變，俄羅斯可脫戰爭之苦，中國坐收漁人之利。