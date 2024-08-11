一個「帝國」的沒落完全有迹可尋。美國稱霸全球百多年，霸權愈來愈力不從心。從波音這家曾經首屈一指的美國飛機製造商事故不斷，水平直線下滑，已是一節見百節知。

波音不僅民航客機出事頻頻，嚇窒全世界，包括2018和2019年接連發生737 Max重大空難，今年1月阿拉斯加航空又發生航機在空中甩脫艙門的駭人意外，現在就連搭載太空人的星際飛機也出問題。今年6月，波音星際飛機搭載兩名太空人登上國際太空站，但有送冇回，皆因多達5處氦氣洩漏，5個機動推進器失靈，還有一個推進劑閥門無法完全關閉，其安全性不足以承擔接回二人。美國太空總署（NASA）表示，兩名太空人恐怕要留待明年2月搭SpaceX便車返回地球，意味原定只有8日的任務，可能要延長至8個月。

惟對於要由競爭對手SpaceX打救，波音卻萬分不願，表明「強烈不同意」NASA評估，堅稱星際飛機狀況良好。很明顯，各方面仍在拉鋸，最可憐是兩名太空人「唔上唔落」，歸家無期，想想也覺恐怖。據報星際飛機原本設計以支持7名太空人最多3個月的食物、水、氧氣等生存物資，雖然機上只有二人，但物資是否真的足夠，令人疑問。

講到尾，這又是美國「害人終害己」的結果。有指事故根源，是老美制裁中國導致中國反制裁，波音無法從中國獲得製造重要零件的物料，惟有將其中一批「鈦合金」閥門訂單轉給印度製造，未料印度以成本考慮將材質換為「鋁合金」，埋下飛船在太空環境中出現諸多問題的禍根。再加上眼見中國太空科技發展一日千里，單是嫦娥六號成功登陸月球背面並開展採樣研究工作，最令老美眼紅和心急，愈急自然愈出事了。