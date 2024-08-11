今屆奧運已到尾聲，中國隊金牌收穫甚豐，但同樣是金牌，人們也愛談論「含金量」，假如當真秤起來，今屆男子100米自由泳和400米混合接力泳，應是中國隊含金量最高的獎牌。

運動形式各有所好，你重視的項目，不一定我也重視，但一般而言，最多人關心的，始終是誰跑得最快，誰游得最快。跑步有長、中、短途之分，但在傳統上能夠稱為男飛人的，往往是100米的短跑冠軍。同樣道理，游泳比賽有不同距離，泳式又有背式、蝶式、蛙式和自由式之分，但能夠被稱為男飛魚的，大多是100米自由泳的冠軍。在泳壇上奪得這面金牌，價值就等同於田徑場上100米短跑的第一名，這兩塊獎牌的含金量都是特別高。

目前世界上大部分重要的傳媒，都是掌握在美西方的白種人手上，白人不大擅長於徑賽項目，能夠成為男飛人、女飛人的，十居其九都是黑皮膚的人，正因如此，所以白人特別重視游泳項目，更是千方百計想將男飛魚的桂冠，握在他們手中。且看上屆和今屆奧運會，針對中國隊最大的藥檢風波，都是出現在游泳代表團，箇中是何道理，讀者諸君大可以自行領會。

然而，是金子的，始終會發光。哪怕別人如何刁難，中國運動員潘展樂終於在奧運會上，一舉奪得男子100米自由泳冠軍。這該是白種人最不想失去的一頂桂冠，但終究是落了在中國人，也落了在潘展樂的手上。及後，小伙子更是不負所望，在400米混合接力賽中，承擔最後一棒，更成功替全隊扳回失地，奪得冠軍。這一仗贏得漂亮，更是在敬告世人，今日的中國泳隊不但自由泳強，綜合實力也不弱，未來世界泳壇，將不再是白種人的天下。