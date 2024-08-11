在拜登退選緊急換賀錦麗接手後，特朗普陣營似乎一下子迷失了方向，面對全新的年輕對手不知道該如何展開攻勢，幾次較量都落於下風，將遇襲後帶來的一波優勢幾乎喪失殆盡，讓美國大選回到鹿死誰手尚未可知的狀態。

例如特朗普在被記者激怒後，連珠炮地說出：「她（賀錦麗）總是印度裔的，只推動印度傳統，我不知道她是黑人，直到數年後才知道她轉變成黑人了。她現在要大家認為她是黑人，我不知道她是印度人還是黑人。」儘管特朗普宣稱自己是林肯以來對非裔最好的美國總統，但這段言論也讓他大失血，造成非裔族群明顯向賀錦麗靠攏。

而特朗普的副手萬斯也不遑多讓，近日他拿賀錦麗副手沃爾茲的軍旅生涯做文章，譏笑他從未上過真正的戰場，還怒斥沃爾茲雖然在國民兵服役24年，卻在部隊要調動到伊拉克時選擇退伍參選國會議員，這種行為非常可恥。但萬斯也被挖出他雖然曾參加海軍陸戰隊並被派駐伊拉克，卻是「軍事記者」的身份，實際上也從未參與過戰鬥任務。而他的譏諷反倒引來沃爾茲過去的部屬出面，盛讚沃爾茲在軍中服役的表現。沃爾茲對特朗普和萬斯的批評，說這些共和黨人士令人毛骨悚然且很怪異，更已成為民主黨對共和黨的攻擊口號。

就連特朗普一度拒絕參與原定9月10日由美國廣播公司主辦的辯論，認為應改由公認親特朗普的霍士電視台主辦才符合公平，都讓對手找到攻擊點，譏笑特朗普怯戰。這對過去一直主動進攻的特朗普陣營來說，顯然被蒙上一層陰影。好在特朗普適時回魂，答應9月10日的辯論如期舉行，屆時他是否能夠發揮犀利言論搶下一城？還是再度失言繼續丟分？就看這位老將的臨場表現了。