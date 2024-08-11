常言道，每個成功男人背後都有一個女人，咁，一個失敗男人背後有甚麼？謎底係有太多女人！成功男人背後都有一個女人，據解釋是這個女人旺夫，任勞任怨，擔負起家庭重任，能處理好家庭和社會關係，讓男人可以放心工作，獲得事業上的成功。這個說法算是合情合理。至於說失敗男人背後有太多女人，但喺現實中，古今中外有許多例子，說明成功男人背後亦可以有許多女人，香港的例子亦多得很，相信大家耳熟能詳。

呢，南韓總統尹錫悅民望繼續下挫，除咗施政無能，另一個原因卻是背後有一個據說對藝術非常有興趣的總統夫人金建希，所以話世事無絕對。金建希醜聞不斷，包括被揭發履歷造假、碩士論文涉嫌抄襲等，早前更被爆出收受名牌手袋醜聞，民眾對佢嘅好感所餘無幾，更是尹錫悅嘅政治負資產。

事實上，在尹錫悅競選總統時，有關金建希曾當陪酒小姐、整容、虛報履歷等新聞已滿天飛。尹錫悅也許情迷心竅，一時情難自禁，再而執迷不悟；否則像金建希這樣的一個女人，當情婦一定比當夫人適合。總統夫人捲入涉貪案，旅美牧師崔在永於2022年把價值約1.7萬港元的名牌手袋送給金建希，獲對方接受，崔在永全程用手錶偷拍，而手袋是由南韓一間網媒準備的。崔在永受訊時稱以偽裝方式暗訪，以向國民揭露總統夫婦嘅真面目，指暗訪並非犯罪行為，而是為保障國民知情權。

唉，一個唔夠兩萬元嘅手袋，不要說香港名媛不屑，眼角稍高嘅港女也未必「心動」，而堂堂總統夫人竟然接受！如今負責調查這宗案件嘅反貪官員突然倒斃家中，看來尹錫悅已冇運行，佢背後嘅女人隨時成為壓垮其從政生涯的最後一根稻草！