睇奧運，場內比賽固然精彩，但賽場外的龍爭虎鬥一樣多姿多采。先是美國和一些傳統西方國家在輸了比賽後開始耍賴皮，其中一種方法就是操作禁藥議題。不過，正當美國想再重施故技時，世界反興奮劑組織（WADA）卻揭露，美國反興奮劑機構（USADA）指摘別國的同時，自己卻掩蓋、縱容興奮劑違規，甚至有一名嚴重違規的選手從未被禁賽。這些賽場外的鬥爭，其實是令奧運精神蒙上政治陰霾，不少網民感嘆，今天的美西方企圖用口水戰和政治意識形態來維護種族優越感，以取代昔日他們自己建構的「相互理解、友誼、團結、公平競爭」的奧林匹克精神。

中國游泳選手潘展樂在男子100米自由泳決賽中打破世界紀錄，游出了46秒40的成績並贏得冠軍；其後國家隊再在男子4×100米混合泳接力賽奪金。一些西方特別是美國媒體開始對中國泳隊打輿論戰，先是澳洲資深游泳教練老羞成怒稱「不可能有人在100米自由泳中以一個身長的優勢獲勝」；英國「蛙王」皮亞堤在賽後更污衊中國運動員使用藥物，要求世界反興奮劑組織「做好自己的工作」；美國傳媒也企圖炒作禁藥議題。然而，中國游泳隊在今年已先後進行超過600次藥檢且全數通過，中國游泳隊7月到達法國首10天，全隊31名選手被藥檢近200次。顯然，美西方的指控毫無根據。

美西方不斷說「有問題」，卻又不得不承認中國隊的藥檢沒有任何問題，於是開始怪責WADA，認為有「偏幫」中國隊之嫌。事實上，自今年4月開始，美國反興奮劑機構和部分外國媒體，針對部分中國游泳運動員2021年的食品污染事件，發表了多篇出於政治意圖的不實報道，並試圖挑戰WADA的檢測體系；又以偏概全地炒作2022年中國選手美雄酮陽性事件。

WADA這次就拒絕背大黑鍋，反指控美國反興奮劑機構，也有傳媒揭露美國幾名選手在2011年至2014年期間被發現服用興奮劑，但USADA以食品污染為由，允許運動員繼續參賽；並發現至少有一宗案例從未公布或沒有制裁反興奮劑規則的違規行為，暴露出美國在反興奮劑工作中的雙重標準。對此，中國反興奮劑中心呼籲應對美國反興奮劑機構掩蓋興奮劑違規事件開展獨立調查。

各位香港朋友不要以為可以食花生，有網友整理今屆奧運西方耍賴事件簿，第一宗就是港隊張家朗在男子花劍決賽戰勝意大利選手奪得金牌後，一些西方「鍵盤俠」便湧向張家朗的社交媒體「洗版」；之後意大利劍擊聯會向國際劍聯和國際奧委會提出投訴，意國奧委會質疑裁判的身份，說他們分別來自南韓和中華台北，與香港關係匪淺，讓大家體會到甚麼是「欲加之罪，何患無詞」。奧運強調的「友誼、團結、公平競爭」，最終卻淪為西方口水戰以及展示美西方政治黑手製造「雙標」的現場。