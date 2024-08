娛圈單打：話喊就喊交足戲　頂流男神冧死你

韓國頂流男神金秀賢挾《淚之女王》餘威旋風式訪港,事隔10年再舉行粉絲見面會,逼爆亞博館Hall 10,連「山頂位」都坐滿人,以韓星見面會來說絕對前無古人!本欄當然唔可能錯過是次盛會,觀乎「白女婿」風騷活潑交足戲,粉絲都覺得值回票價!

金秀賢整晚不停唱歌大展歌喉,首先以大家最耳熟能詳的《淚》劇OST《Love You With All My Heart》打頭陣,全場尖叫不斷,白女婿認真魅力沒法擋!期間唔少得同粉絲玩遊戲等例牌嘢,但最叫人感動嘅係,香港粉絲拍下應援片段送給金秀賢,出動到航拍、小輪、電車、巴士、大型廣告牌等全方位海陸空應援,睇到男神目瞪口呆,一臉難以置信,最後更激動爆喊!口痕友話白女婿話喊就喊,果然好戲!

不過,要數美中不足,肯定係MC嚴崇天的表現!唔係話佢唔夠落力,而係佢對於搞氣氛和控制節奏完全未到家,尤其抽粉絲玩遊戲非常拖時間,悶到發瘟,問金秀賢問題亦毫不中Point,搞到男神只能答「行嘢」!製作方提供嘅《淚》劇名場面同樣九唔搭八,經典醉酒戲、哭戲、吻戲統統欠奉,作為台下觀眾,真係O晒嘴!

嗱,有資深韓粉就話,若然搵森美做MC,成晚嘅氣氛肯定會更熾熱更開心,可惜呢個世界沒有如果!早前另一韓星金宣虎訪港,見面會正是由森美做MC,氣氛一流。嚴崇天本身係TVB娛樂新聞台主持,因為懂得韓文,近年包辦唔少韓星演唱會及見面會的MC工作,不過始終未見功架,連金秀賢本人都比他更懂得搞旺個場,炒熱氣氛,哈。