正論：酷熱天氣長警告　劏房住戶焗出病

香港每年6月至10月，天氣都相當翳焗。踏入8月，上周三「立秋」，仍然感覺不到「金風玉露」，有的是「酷熱難耐」，不是嗎？未來幾日天氣預告還是日間酷熱，市區最高溫度約攝氏33度，新界再高一、兩度。而住在劏房及天台屋的，由於地方狹窄，通風欠佳，加上烈日直曬，居民恍如住在烤爐中，比起新界恐怕又要高好幾度。

香港在上世紀七、八十年代還算四季分明，如今「立秋」後仍然暑熱難消。天文台今年於7月內共21天發出酷熱天氣警告，劏房居民當真「熱到爆炸」！有團體昨日公布調查結果，發現天台屋、平台劏房最高室內氣溫達攝氏36.4度，比天文台錄得的平均最高攝氏30.2度高逾6度，一般劏房則高逾4度。

團體指所有住戶都因劏房、天台屋居所酷熱，全部處於「極端警戒級別」，曾出現中暑徵狀，例如氣喘、頭暈、抽筋等。至於心血管疾病、呼吸道疾病，甚至精神病等長期病患者，在極端高溫下出現併發症的機會亦會增加。

此外，調查亦發現，天台或平台劏房平均相對濕度為71.51%，工廈劏房則為73.06%。調查成員表示，劏房戶居住環境炎熱，加上濕度高，容易孳生霉菌，住戶體感溫度亦會因而上升。根據氣溫以及相對濕度推算，天台或平台劏房住戶錄得最高體感溫度可達攝氏42.78度，工廈劏房住戶則達攝氏40.78度。於如此高溫下，容易出現嚴重中暑徵狀，難怪「焗到暈」甚至「焗出病」。

按居所類型，住戶出現不適徵狀比率最高的為工廈劏房，高達85.7%住戶曾感以上不適徵狀，其次為一般劏房及天台/平台戶。事實上，類似「劏房之苦」的調查，基本上大同小異，劏房火熱折騰住戶已是共識，有天台戶指晚上氣溫仍高達攝氏32度，有苦主曾反映「日頭就話出去商場避熱，夜晚可以行去邊度？」為節省電費，不敢開冷氣，實在苦不堪言！說要為市民謀幸福的高官，未知有否察覺此種民間疾苦？

調查的團體表示，劏房電費濫收嚴重，每度電往往較電力公司收費高逾倍，有長者住戶迫於無奈長時間流連商場使用「免費冷氣」。想深一層，政府針對劏房的新租管條例推出至今逾兩年，劏房戶照舊任劏，難怪有關條例被批「無牙老虎」，名存實亡。是以建議政府關愛基金於每年酷熱天氣警告頻繁的月份，為不適切居所住戶提供時限性的酷熱天氣津貼。此外，針對政府即將訂立一系列準則，定義劏房，組織建議將窗戶、通風程度等加入標準。不過，相信建議還是建議，以政府處事的拖字訣，多數又是「失失慌，害街坊」；劏房居民只是熱到暈、焗到病，還不至於如日本今年7月，多地氣溫升至攝氏40度，單是東京一天都熱死11人！香港果然是「福地」，熱極頂多係中暑啫！

政府最近成立「解決劏房問題」工作組，計劃為劏房居住環境設定最低標準，最終是取締劣質劏房。要是真能盡快取締劣質劏房，則一天都光晒！皆因不必為如何釐定劣質劏房標準傷腦筋，而消失了劏房，保證不會熱死人咁大鑊，善哉善哉！