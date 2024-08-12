中國雄霸跳水界多年，最矚目是年僅17歲的全紅嬋，成為中國最年輕的奧運「三金王」。她在10米台決賽第一跳更獲得所有評判一致給出10分，公開「處決」所有對手。不過，部分西方選手對此不以為然，言行充滿酸味和偏見。

德國選手Timo Barthel曾說，「中國選手住在一所寄宿學校，一個房間有4個人，每天訓練12小時，他們除了跳水可能其他事都不知道。他們不像我們一樣有私人生活，和女朋友出去食雪糕、去餐廳、陪伴家人，有時他們3年都見不到家人。」他直言不想要這樣的生活，「你想為了獲得金牌而擁有這樣的生活嗎？」揚言即使沒有拿到獎牌，但已對成績感滿意。

台上一分鐘，台下十年功，一分耕耘一分收穫的道理，放諸四海而皆準。中國運動員經過刻苦訓練才有今日成就，這是實情，但將他們的努力付出說成是非人生活、對其他事一無所知，則未免過於偏見。例如10米台跳水摘銀的陳芋汐，3歲已接受訓練，現時是上海同濟大學的學生。同濟大學在全國排名十大以內，在QS也有排名，誰能說她甚麼事都不知道？

誠然，中國過去的舉國體制，運動員要全身投入受訓，私人時間必然減少；但隨着國家愈來愈開放，運動員也有許多商演機會，肯定不可能連跟家人見個面、跟朋友食個飯也不准，毫無私人生活。西方運動員顯然對中國運動員仍停留在過去的刻板印象，一味以為中國不人道，說到底無知的不是別人，正是他們自己。

每塊獎牌背後都反映運動員投入了多少努力，德國運動員在跳水方面無法取得突破，正是技不如人又不肯咬實牙關下苦功所致。說到底，用貶低中國選手、貶低金牌價值來為自己開脫，已成西方甩鍋慣技。