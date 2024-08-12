香港過往一直重視歐美市場，對鄰近地區如東南亞長期關注不足，直至近年中美激烈鬥爭甚至經濟逐漸脫鈎，香港的金融中心地位急遽下降，當局才主動拓展東盟市場。

特首2022年上任以來，在過去兩年一共出訪了4次海外，除了一次是中東，其餘都是去東南亞國家，合共訪問了東盟10國之中的7個成員國，例如最近就剛剛結束對老撾、柬埔寨和越南的訪問。港府對東盟的重視程度，由此可見一斑。

撇除政治因素不說，香港確實有必要加強與東南亞的經貿往來。東盟成立之初約有2.6億人口，目前已成為超過6.5億人口的區域性國家間組織，預計到2050年，將成為全球第四大經濟體，市場潛力巨大。近來菲律賓和中國不時發生衝突，為港菲關係帶來一定負面影響，但整體而言，香港由於歷史的緣故，和東盟關係一向良好，我估計港府高官未來幾年還會再訪問其他東盟國家，例如汶萊和緬甸。

但我以為港府也要留意東帝汶。東盟2022年原則上已同意東帝汶加入，東帝汶總統奧爾塔日前透露，該國在明年之前將會成為東盟第11個成員國。根據東盟制度，重大決議需要所有成員國同意才能通過，換言之，東帝汶雖然國力小，經濟發展水平落後，但日後在東盟內部的影響力卻不容忽視。所以北京上月才邀請奧爾塔訪華，是中國和東帝汶自2002年建交以來，首次有東帝汶總統國事訪問中國。

香港以前甚少和東帝汶有接觸，日後或可考慮和澳門合作，一起推動與東帝汶發展關係。澳門與東帝汶皆曾是葡萄牙的殖民地，東帝汶獨立後，近年一直在中葡論壇和澳門互動。若香港能透過澳門加強和東帝汶聯繫，會更容易到當地發掘商機。