笑看天下：改啱好名或笑到最後-施友朋 評論員

美國民主黨確定賀錦麗為2024年總統選舉候選人之後，可謂變陣成功，起碼扭轉了老態龍鍾、經常口誤嘅拜登堅持競逐連任嘅被動局面。迨至目前，賀錦麗形勢大好，美媒日前公布最新民意調查，賀錦麗喺密歇根、威斯康辛、賓夕凡尼亞3個關鍵搖擺州份，掃走拜登退選前嘅弱勢，支持度領先共和黨前總統特朗普4個百分點。

民主黨換將後，首度出現領先局面。事實上，民主黨必須確保喺呢3個搖擺州份勝出，才有望繼續留在白宮。78歲嘅特朗普，面對59歲、年輕近20歲嘅賀錦麗，之前一隻腳幾乎已再度踏入白宮，如今似乎跣咗一腳，更被踢番出嚟。

今年的美國大選形勢多變，當真一路繁花，令人目不暇給。當然，究竟誰勝誰負，依然難說。不過，有時真要信「邪」！呢，美媒報道，當地時間8月9日，特朗普乘搭私人專機前往蒙大拿州參加一場造勢集會，豈料這架波音客機在空中出現機械故障，飛機不得不改道，最終安全降落比靈斯機場；據悉，目前仍未清楚其專機究竟發生咗乜嘢機械問題。阿哥，明明飛去造勢，竟因故障被迫改道降落另一機場，都算「窒頭窒勢」，好唔老利啫，幸好人機安全，亦飲得杯落矣！

反觀賀錦麗，不單止支持度上升，籌款能力亦不賴，其競選團隊表示，7月籌得創紀錄的3.1億美元，係特朗普團隊同期進帳嘅兩倍多。賀錦麗真係改咗個好名，目前不但「錦麗」，更加係氣勢如虹。喺其社交媒體，佢嘅招牌大笑被製成GIF和短片，認真應景，網民還為她設立了「讓美國再次笑起來」標籤！美國霸權衰落，特朗普在任總統時嘅口號「讓美國再次偉大」證明係流料，賀錦麗如能「讓美國再次笑起來」，功德無量！