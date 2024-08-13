世界視線：庫爾斯克之戰　烏軍突襲無功

烏克蘭軍一舉攻入俄境庫爾斯克州的邊境地區，趁的是當地防衞薄弱和俄羅斯沒有驚覺烏軍入侵。前者是俄軍輕敵，後者應是美國和北約的電子戰保護，俄軍沒有察覺烏軍的聚集。無論如何，入侵的頭四、五天後，俄軍才結集部隊反攻，把入侵抑止。

據說烏軍大部分是法國、波蘭、格魯吉亞，以及北美（美加）的僱傭兵，裝備精良，與一般烏軍不同，也顯然今次進侵俄境是北約軍官指揮。連同北約僱傭的士兵，美國供應的武器，這便是北約為主與俄羅斯的不宣而戰。

俄羅斯公開警告北約不要觸犯俄方的紅線，一是不要攻擊俄境；二是不要用北約供應的武器攻擊俄軍民。今次這兩條紅線都同時觸犯，便是北約已把一切偽裝脫掉，赤裸裸地要與俄羅斯決戰。當然，庫爾斯克的入侵並不代表北約對俄的全面入侵，入侵兵力有限，後繼不易，烏克蘭沒有制空權，F16戰機還未投入戰爭。在庫爾斯克即使可長驅直進，但莫斯科南面俄軍駐有重兵，以數千數萬的僱傭兵是不可能撕裂俄羅斯防線，也不能固守庫爾斯克一地。西方媒體已質疑烏軍入侵的戰略目的與意義。因為以這樣的軍力，即使突襲成功，難以據守，亦不足以把俄軍從烏東南現有的攻防戰線轉移過來。在烏克蘭現時軍力火力俱缺之時，這樣的攻擊下產生不到圍魏救趙的作用，徒浪費資源。除非是北約欲以此作為缺口，直接參戰，可是依歐盟主要國家的態度，似未有這樣的籌劃。

美國與北約可以一意孤行開戰，但續戰之力還有賴歐盟。匈牙利公開反對，應難以有歐盟一致的支持。今次突襲的北約僱傭兵僅只波蘭、法國和北美，北約參與的範圍有限，也是以僱傭兵名義，不敢用正規軍編制，顯然北約領導層沒有足夠的法理與政治支持來進行對俄的突襲。今次便只是美國、烏克蘭與北約領導層單方面冒險行動。

有說今次突襲主要是向西方政府交代，表示烏克蘭仍有力量打擊俄軍，各國政府包括美國，可以名正言順地繼續撥錢資助作戰。烏克蘭戰爭屬消耗戰。若美國等西方政府不繼續資助，烏軍便不能打下去，不和談便是投降。可是，戰爭資金對烏克蘭和西方的既得利益集團來說，是巨大的暴發財路，它們又怎會放棄。

庫爾斯克突襲仍只是突襲而已。

研究院院長 陳文鴻