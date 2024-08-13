以北約僱傭軍為主力的烏克蘭軍突襲俄羅斯庫爾斯克州，正掀起北約進一步參戰的行動。

北約用烏克蘭軍名義可攻庫爾斯克，便應可以在別的地方攻擊俄羅斯和它盟友白羅斯。烏克蘭戰爭便擴大為與俄之戰，加上白羅斯便是北約與俄白之戰。

北約選的是俄軍防衞薄弱之處，攻其不備。庫爾斯克之後，俄羅斯必然重新整頓邊防，不備之地減少。北約目的是挑起大戰，不讓烏戰失敗或停戰。既然已不顧俄羅斯的紅線，俄軍把駐在白羅斯的軍力部分調往收復庫爾斯克，駐白羅斯的軍力便減。北約大可另派軍隊攻白羅斯，開闢新戰場。烏軍軍力不足，但充當任務主要是北約僱傭兵，即時發動甚或可用北約現有部隊喬裝參戰，動員兵力也不會多於一萬幾千人，已經足夠。目的是把戰場擴大，調動俄軍使之疲於奔命，這可加重俄軍壓力，打擊其後勤系統。既使戰爭不再一面倒讓俄佔盡戰場主動，逐步吞食烏克蘭領土，重振烏軍及其「金主」士氣，且牽制俄國和歐盟，不讓它們推動停戰和談。

這不算是大戰。美國北約的估計是俄羅斯不會過度反應，至少不會動用戰術核武。俄羅斯一如伊朗，都是不願與美國展開大戰。美國北約借此同時可視俄羅斯的任何紅線為無物，伺機擴大戰事，不需要顧慮俄羅斯反應。在拜登政府的最後時日，這應是不錯的戰略，亦有助民主黨的總統大選。

美國用北約以及烏克蘭名義，亦可再一步攻擊俄羅斯在歐洲的勢力。一是借助摩爾多瓦，當然又是用北約僱傭兵，攻擊並試圖收復駐有俄軍的德涅斯特河沿岸獨立地區，把俄羅斯的勢力全然驅趕。二是攻擊俄羅斯飛地的加里寧格勒，俄在當地駐有重兵和戰術核武，威脅波蘭及波羅的海三國。關鍵地區的蘇瓦烏基走廊，連接波蘭與波羅的海三國，但分隔加里寧格勒和白羅斯，美國駐有重兵。若北約進攻白羅斯，便可同時乘機奪取加里寧格勒，消除俄對歐洲的進攻橋頭堡。

當然這兩個目標雖然是北約的最大戰略考慮，可將歐洲整合來全面迫壓俄羅斯，但加里寧格勒難啃，這會是較為長遠的目標。北約與俄之戰的範圍，端視北約對俄的突襲和烏克蘭戰場上的結果而定，變數頗大，亦可有大的機率。美國還是希望統一歐洲，打敗俄羅斯，成就拿破崙、希特拉不竟之功。