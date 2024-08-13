消息逐漸透露，今次烏克蘭對俄羅斯庫爾斯克州的軍事攻勢出動了5個旅，包括4個機械化旅及一個空降突擊旅，總兵力一萬人，使用了美國西方支援的先進武力，俄羅斯也已調動大量重兵投入戰場。烏克蘭前國防部長表示，這次攻擊庫爾斯克州的計劃一早已經制訂，他說今次行動目的不是為了佔領俄羅斯土地，而是為了迫使俄軍從烏克蘭前線分兵，把戰爭帶入俄羅斯本土，令俄羅斯人民不再支持對烏克蘭的戰爭。

然而，人們要問，這些目的能否達到呢？「不佔領俄羅斯土地」，這沒甚麼好說的，也即「說佔領、說不佔領都沒啥意義」！因烏克蘭軍「臨時侵入」，短暫「佔領」已經實現了，要想長期佔領，烏克蘭根本不可能。不過，此時此刻高唱「不佔領」還是具有宣傳意義，反顯出俄羅斯的「特別軍事行動」，是俄羅斯對烏克蘭的侵略，是要佔領烏克蘭的土地，顯示烏克蘭站在這場俄烏之戰的道德高地上。

烏克蘭今次的軍事攻勢，以及俄羅斯作出的反應，應該說達到了迫使俄軍從烏克蘭前線分兵的目的。然而，烏克蘭的代價很大，俄羅斯被大大激怒，下令使用重武器包括殺傷力極大的溫壓彈打擊烏軍，令其傷亡慘重，為了一個不可能持久的、缺乏戰略意義的「分兵」目的，要損傷烏軍最為寶貴的大量的有生力量，值得嗎？不會帶來更為嚴重的惡果嗎？何況俄軍從烏克蘭前線分兵，就能幫助烏克蘭在東南部戰場取得勝利，奪回失地嗎？這方面的相關部署做好了嗎？

烏克蘭想通過這次行動，把戰爭帶入俄羅斯，令俄羅斯人民不再支持對烏戰爭，更是天真幼稚的想法，白白送去數以千計、萬計的烏軍生命。俄烏戰爭，從開始就得到多數俄羅斯人民的支持，此仗打了兩年多，特別是普京連任總統，支持率更是節節上升。對俄羅斯而言，這場戰爭是正義之戰，是抗擊美國西方利用烏克蘭打壓俄羅斯之戰，是收復被烏克蘭分裂出去的國土之戰，一定會戰鬥到底的。