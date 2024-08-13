巴黎奧運會剛結束，在獎牌榜上，中國和美國同樣獲得40面金牌，但計及金、銀、銅牌總數，前者是91面，後者是126面，故在獎牌榜上，美利堅位居第一，中國緊隨在後，位列第二。日本則排行第三，但只得到20面金牌，跟中美兩國，不在同一檔次上。都說奧運會的表現，是各國真正實力的反映，觀乎今屆成績表，可以信焉。當今世界的綜合國力，排在頭3位的，正是美、中、日三國。

奧運會的最後一天，筆者跟很多中國人一樣，都是緊盯着獎牌榜走勢，希望中國能多奪一金，或者美國少奪一金，在獎牌榜上，中國就可以力壓對方，成為一哥。當最後的結果一出，我第一時間固然是感到失望，但反心一想，也覺得未嘗不是好事。

所謂「一曰慈，二曰儉，三曰不敢為天下先」，中國傳統智慧不鼓勵鋒芒太露，寧可悶聲發大財。近年美國人愈來愈嫉妒中國，千方百計要阻礙我們的發展，他們可以接受中國排第二，卻不願意見到我們彎道超前，位居第一。假如中國在今屆奧運的金牌榜上力壓群雄，這結果一定會敲碎美國人的玻璃心，他們會更歇斯底里地反華、排華。如今倒好，在表面看來，仍讓美國人排在第一，中國的真正實力，卻是半顯半藏，只有會看的人，才能看出門道。

會看的人，當然知道中國的真正成績，絕不亞於美國，就算不計及中華台北所得的兩面金牌，最少香港贏得的兩金，也該加在中國的獎牌榜上。不過算了，美國民眾大多無知，咱們也不必提醒他們，情形就像很多人以為美國的國民生產總值，至今仍勝於中國，只有內行的人才明白，以購買力平價計算，中國早已超越美國，位居全球第一。