向來以清廉自持的柯文哲與民眾黨陷入了大麻煩，競選經費申報出現了荒腔走板的重大問題，不僅是帳目不清，還涉嫌成立人頭公司，漏報謊報，牽涉金額高達數千萬元新台幣，重創了柯文哲與民眾黨5年來樹立的標竿形象。

更糟的是，柯文哲的家人成了不折不扣的豬隊友，柯媽媽出面宣稱相信兒子清白也就罷了，還大讚賴清德很老實，是少數沒有貪的人，這是在向賴清德輸誠求饒？妻子陳佩琪坦承自己用兒子的人頭開公司，還聲稱自己「有犯意無犯行」，期盼法官輕判。這種「公子送頭」的奇葩言論令人瞠目結舌，難道她真以為可以「投降輸一半」，民進黨政府會這麼輕饒過她們全家嗎？

過去民眾黨好幾位候選人都被人起底有過廉潔問題，但畢竟那只是帶槍投靠的加盟者，不是柯文哲與民眾黨的核心力量。而柯文哲自己被爆蓋停車場賺錢，也在第一時間明快處理，沒有釀成重大風暴。但這次居然用疑似左手進右手出的手法，將民眾黨的競選經費轉移到自己友人設立的公關公司，還涉嫌偽造帳目，這看在大量小額捐款贊助民眾黨的小草們眼中，真是情何以堪！

政治人物的競選經費本就有許多貓膩，往往經不起窮究，也沒人相信藍綠政治人物的競選經費真的如實申報。但要像民眾黨這次出現明顯的做假帳，甚至讓根本沒收款的公司吞下去，還真是聞所未聞，只要處理不慎，黨內恐怕不少人會官司纏身。歸根究柢，還是在於民眾黨的「家天下」結構，核心人物不是柯文哲的家人，就是其密友，這種家事與黨事盤根錯節的狀況不改，類似問題就會層出不窮。柯文哲若不能壯士斷腕，將家人朋友趕出權力核心，民眾黨終將面臨團滅的命運。