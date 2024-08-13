每屆奧運會舉行期間，輿論都會關注對主辦國帶來多大的經濟效益，剛剛結束的巴黎奧運會也不例外。法國一間研究機構近來公布的報告就預測，巴黎奧運會的門票和轉播權收入，加上遊客增加帶動旅遊業，將為法國第三季度國內生產總值（GDP）增長貢獻0.3個百分點。不過我覺得這個分析過於簡單。

說起奧運的經濟效應，其實可以分三個階段。第一個階段是奧運舉行前。主辦國為了準備奧運投放大量資源，帶動經濟快速增長。以2008年北京奧運會為例，據國家統計局預測，中國取得奧運會主辦權後，在2002年至2008年的7年內，每年的GDP因此額外提高了0.3%至0.4%。

第二個階段是奧運會舉行期間。由於奧運是全球民眾最關注的盛事，大批遊客到訪主辦城市，大大刺激旅遊業，並提振當地經濟；而主辦國成功舉辦奧運會，在國際上的聲望將得到提升。伴隨奧運會的巨大影響力，主辦國的國民也會出現自豪感。這是一股無形的收益，不是金錢可以衡量的。

但第二階段的奧運效應只有短期作用。隨着主辦國的奧運聖火熄滅，開始進入第三個階段。全球關注的焦點很快轉移，與奧運經濟相關的商業投入也隨之轉移。另方面，主辦國對奧運經濟往往預期過高，一些項目盲目投入資金，開始帶來資金鏈斷裂的危機，未竣工項目很容易出現爛尾風險，或導致主辦國經濟下滑，出現所謂的後奧運效應。

從歷史上看，後奧運效應的影響比前兩個階段更大。所以近年各國申辦奧運會的熱情已沒有以前高漲。不過普通民眾往往只看到奧運表面的熱鬧，誇大奧運的正面影響，而忽略其負面風險。我們應客觀看待奧運效應，才能促進奧運會持續地發展。