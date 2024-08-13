講到美西方對奧運以至整個體育界的政治雙重標準，不得不提近年針對中國和俄羅斯運動員的禁藥指控。早於2014年俄國政府及國內的禁藥檢驗組織，被揭發系統地協助或隱瞞運動員使用禁藥來提升比賽表現，俄國選手便一直被禁以國家名義參與奧運會（包括夏季及冬季）及其他多項國際體育賽事，至今已長達10年。

直到近年，尤其在俄烏戰事爆發之後，有關禁令更進一步收緊，包括要求俄國運動員自行證明沒有使用禁藥及從未公開支持俄軍入侵烏克蘭等，完全違背了美西方一直掛在口號的「無罪推定」和運動員政治中立原則。最終導致許多俄國選手被迫或選擇缺席多項大賽，包括今屆巴黎奧運。

在打垮了整個俄羅斯的體育事業和運動員之後，美西方又嘗試以同一招數對付中國，以廿多位中國泳手早前被驗出體內含有微量禁藥成分為由，要求實施禁賽。雖然國際反禁藥組織已接受了中方提交的解釋和證據，指有關運動員是服食了由酒店提供、本身受到藥物污染的肉類而出事，而同類事件在許多歐美運動員身上都發生過，他們都沒有被禁賽，質疑美西方存在雙重標準。

到底個別的中國運動員有否使用禁藥（指近年，過往確實有一些個案），外人實在不得而知，皆因與運動禁藥相關的科技水平，往往都比相關檢驗技術發展得更快、更高、更強，而美西方正是禁藥科技發展的最大推手和表表者。當中最出名是成功戰勝癌魔、勇奪7屆環法單車賽冠軍（其後已被褫奪）的美國傳奇單車手岩士唐。他與其他多位來自歐美多國的環法單車手，是因為一宗與賽事無關的意外，才被外界揭發長期、集體使用禁藥。他自言此前曾成功避過了超過500次藥檢。明日再續。